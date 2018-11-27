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Вручение госнаград в Кремле при участии Владимира Путина. Онлайн-трансляция

27 ноября 2018, 15:09  •  90 • Политика
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Царьград онлайн транслирует событие.
Владимир Путин выступает с речью на вручении государственных наград в Кремле. Царьград в онлайн-трансляции предлагает наблюдать за событием.

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