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Вручение госнаград в Кремле при участии Владимира Путина. Онлайн-трансляция
27 ноября 2018, 15:09 • 90 • Политика
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Царьград онлайн транслирует событие.
Владимир Путин выступает с речью на вручении государственных наград в Кремле. Царьград в онлайн-трансляции предлагает наблюдать за событием.
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