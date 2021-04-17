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Вроцлав против антисоветского культа «проклятых солдат»

17 апреля 2021, 14:20  •  131 • В мире
В польском Вроцлаве группа местных депутатов выступила против строительства в городе монумента в честь членов польского антисоветского подполья («проклятых солдат»).
Градоначальник Вроцлава Яцек Сутрык (Jacek Sutryk) утверждает, что монумент станет данью памяти «многочисленной группе военнослужащих, имевших трагический опыт борьбы за независимую Польшу после Второй мировой войны». Однако его однопартийцы возражают. Один из них, Доминик Клосовский, заявил: «Во Вроцлаве должны стоять памятники, которые объединяют, а не разделяют».
Клосовский говорит, что не представляет, как можно ставить памятники людям, которые в 1945-1949 годах убили около 5 тыс. мирных жителей, в том числе около 200 детей в возрасте до 14 лет. «Жертвы "отверженных солдат" вопиют о памяти и уважении», – заявил Клосовский.
Это тема горячих дискуссий в Польше. Правительство развернуло массированную пропаганду в защиту боевиков антисоветского подполья, невзирая на семьи тех, кто пострадал от рук бандитов. Армия Крайова, "Конспиративное Войско Польское", "Свобода и независимость", "Союз вооружённой борьбы" и десятки других нелегальных организаций промышляли в послевоенной Польше грабежами, разбоями, налётами на банки, школы, больницы, казнями служащих, убийствами польских милиционеров, советских и польских военнослужащих.
Культ "проклятых солдат" вызывает неприятие в Словакии, где зверствовала банда Юзефа Кураша; в Белоруссии, где творила злодеяния банда Ромуальда Райса; на Украине, где уничтожала мирное население банда Мечислава Падзерского. Культом "отверженных" возмущён Израиль, т. к. польское антисоветское подполье добивало евреев, переживших нацистскую оккупацию.
Одновременно банды воевали друг с другом. "Национальные вооружённые силы" убивали боевиков "Крестьянских батальонов", "Национальная военная организация" – членов Армии Крайовой. Главари банд конкурировали за влияние, безжалостно устраняли конкурентов.
При этом в Польше предаётся преступному забвению подвиг солдат Армии Людовой, которая сражалась с нацистами и вместе с Красной армией дошла до Берлина. Костяк истребительных батальонов и подразделений спецслужб Польской Народной Республики, вылавливавших боевиков Армии Крайовой и прочих преступных группировок по лесам и конспиративным квартирам, составляли ветераны Армии Людовой.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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