Военное вмешательство России угрожает стабильности Ливии и в целом дестабилизирует ситуацию, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Между тем "США привержены (к обеспечению) спокойного и процветающего будущего жителей Ливии".

Шенкер призывал "прекратить разжигание насилия", вновь напирал на тему угрожающей России вместе с нашими военными силами. А затем стало ясно, что детальной информацией США не обладают. Даже в своих обвинениях Шенкер ссылался то на регулярные российские войска в Ливии, то на частные военные компании.

"(Они) дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует", - добавил Шенкер.

В завершение спикер призвал ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". Тут стоит добавить, что ранее вброс о силовиках России в Ливии распространили The New York Times. А замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже опровергал эти данные, называя сказанное слухами и домыслами.