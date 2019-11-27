Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы боимся за свои жизни!": Жители Краснодара обратились к Путину за п...
"Нема дурных": Витязева - о говорящей реакции украинцев в Эстонии на п...
Отомстить России за всё: США требуют не пускать Россию в Токио, нейтральный флаг...
"Скажем правду... Признавайся!" Ковтун обвинил ФСБ в засилье террорист...
Главная / Политика

Вроде армия… или ЧВК - в общем, русские: США вновь заявили об угрожающей миру России, но не разобрались в деталях

27 ноября 2019, 15:24  •  82 • Политика
По словам помощника госсекретаря США, Россия плотно засела в Ливии и теперь угрожает миру. Правда, в деталях Вашингтон не разобрался. Говорят, что в Ливии то ли регулярные войска, то ли ЧВК, но совершенно точно - русские... К слову, ранее в МИД России уже опровергали подобный вброс.
Военное вмешательство России угрожает стабильности Ливии и в целом дестабилизирует ситуацию, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Между тем "США привержены (к обеспечению) спокойного и процветающего будущего жителей Ливии".
Шенкер призывал "прекратить разжигание насилия", вновь напирал на тему угрожающей России вместе с нашими военными силами. А затем стало ясно, что детальной информацией США не обладают. Даже в своих обвинениях Шенкер ссылался то на регулярные российские войска в Ливии, то на частные военные компании.
"(Они) дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует", - добавил Шенкер.
В завершение спикер призвал ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". Тут стоит добавить, что ранее вброс о силовиках России в Ливии распространили The New York Times. А замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже опровергал эти данные, называя сказанное слухами и домыслами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
26 ноября 2019, 16:39
Вживить чип или сделать тату: В России хотят поставить домашних питомцев на официальный учёт
26 ноября 2019, 23:09
"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россией
27 ноября 2019, 12:09
"Найдут возможность поговорить наедине": СМИ предсказали "высокую вероятность" переговоров Путина с Зеленским в Париже
27 ноября 2019, 12:09
"Турция держит в плену Восточную Европу": Анкара не даёт НАТО противостоять "российской угрозе" - источник
26 ноября 2019, 16:39
Полиция Грузии сняла блокаду парламента, разогнав протестующих с помощью водомётов
26 ноября 2019, 16:39
"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи по...
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
27 ноября 2019, 02:24
Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного простра...
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и переходит на русский
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
23 ноября 2019, 10:39
"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.