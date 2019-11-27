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Вроде армия… или ЧВК - в общем, русские: США вновь заявили об угрожающей миру России, но не разобрались в деталях
27 ноября 2019, 15:24 • 82 • Политика
По словам помощника госсекретаря США, Россия плотно засела в Ливии и теперь угрожает миру. Правда, в деталях Вашингтон не разобрался. Говорят, что в Ливии то ли регулярные войска, то ли ЧВК, но совершенно точно - русские... К слову, ранее в МИД России уже опровергали подобный вброс.
Военное вмешательство России угрожает стабильности Ливии и в целом дестабилизирует ситуацию, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Между тем "США привержены (к обеспечению) спокойного и процветающего будущего жителей Ливии".
Шенкер призывал "прекратить разжигание насилия", вновь напирал на тему угрожающей России вместе с нашими военными силами. А затем стало ясно, что детальной информацией США не обладают. Даже в своих обвинениях Шенкер ссылался то на регулярные российские войска в Ливии, то на частные военные компании.
"(Они) дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует", - добавил Шенкер.
В завершение спикер призвал ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". Тут стоит добавить, что ранее вброс о силовиках России в Ливии распространили The New York Times. А замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже опровергал эти данные, называя сказанное слухами и домыслами.
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