Врио мэра Якутска Евгений Григорьев назначил замглавы города

Временно исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем главы города Романа Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Якутска на официальном сайте в понедельник, 18 января.

Ранее Сорокин занимал должность заместителя мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Отмечается, что первый замглавы продолжит курировать свою отрасль.

14 января сообщалось, что победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Григорьев назначен исполняющим обязанности мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой в ходе сессии Якутской городской думы.

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку по состоянию здоровья. Большинством голосов депутаты приняли отставку Авксентьевой. За проголосовали 17 депутатов, против — шесть депутатов, один воздержался.