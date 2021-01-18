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Врио мэра Якутска Евгений Григорьев назначил замглавы города

18 января 2021, 08:15  •  25 • Политика
Временно исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев назначил первым заместителем главы города Романа Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Якутска на официальном сайте в понедельник, 18 января.
Ранее Сорокин занимал должность заместителя мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. Отмечается, что первый замглавы продолжит курировать свою отрасль.
14 января сообщалось, что победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Григорьев назначен исполняющим обязанности мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой в ходе сессии Якутской городской думы.
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку по состоянию здоровья. Большинством голосов депутаты приняли отставку Авксентьевой. За проголосовали 17 депутатов, против — шесть депутатов, один воздержался.

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