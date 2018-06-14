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Врио губернатора Омской области выдвинулся на пост главы региона

14 июня 2018, 18:39  •  34 • Политика

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков подал документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах в сентябре 2018 года на пост главы региона в качестве самовыдвиженца.

"Я сегодня сдал документы в избирательную комиссию, потому что... я готов при поддержке общественности возглавить Омскую область. У меня было восемь месяцев, чтобы ознакомиться с регионом, определить слабые места у нас в экономике, в системе управления и увидеть, что необходимо менять", - заявил журналистам Бурков.

По его словам, решение о самовыдвижении было принято после консультаций с партией "Справедливая Россия", в которую входит Бурков, и с общественными организациями.

Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко отметил, что Бурков - это первый кандидат, который выдвинулся на пост губернатора региона. "Александр Леонидович выбрал себе непростую дорогу, потому что самовыдвижение предполагает более долгий и сложный путь, чем выдвижение от политической партии. Ему, кроме муниципального фильтра, еще нужно будет собрать подписи избирателей. Мы их начнем проверять 15 июля", - рассказал Нестеренко.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября, единый день голосования. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.

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