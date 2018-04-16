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Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четырех заместителей

16 апреля 2018, 11:09  •  42 • Политика

КЕМЕРОВО, 16 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уволил четверых заместителей, курировавших здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство и взаимодействие с правоохранительными органами: Валерия Цой, Дмитрия Кудряшова, Елену Жидкову и Алексея Кожевина, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Уволены Жидкова, Цой, Кожевин и Кудряшов", - сказал собеседник агентства.

Врио губернатора также отправил в отставку коллегию администрации региона, в которую входят вице-губернаторы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области. По распоряжению Цивилева, все заместители губернатора с понедельника становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора - на период до формирования нового состава коллегии обладминистрации", - сказали в ведомстве.

"В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Согласно областному закону, коллегия администрации региона - высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, руководит ею губернатор. В нее входят все его заместители, она формируется главой региона в течение месяца со дня вступления его в должность. Губернатор вправе принять решение об отставке коллегии, в этом случае она по его поручению продолжает действовать до формирования нового состава.

Кадровые перестановки начались спустя полмесяца после ухода 1 апреля экс-главы Кузбасса Амана Тулеева и назначения врио губернатора Сергея Цивилева, работавшего в администрации Кузбасса с марта 2018 года заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

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