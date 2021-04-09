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Врио главы Тывы представили правительству республики
09 апреля 2021, 14:45 • 50 • Политика
Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко представил временно исполняющего обязанности главы Тывы Владислава Ховалыга региональному парламенту, членам правительства и руководителям ведомств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики.
Нового врио представили парламенту в Доме правительства в пятницу, 9 апреля. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что будет передавать дела «как можно быстрее, чтобы руководитель мог с полной, что называется, отдачей уже начать двигаться, работать».
В свою очередь Владислав Ховалыг поблагодарил бывшего губернатора за предоставленную возможность.
«Всё, что начато, и хорошо получается, и приветствуется населением республики, — всё это, безусловно, будет продолжено. И очень хорошее достижение — это индивидуальный план социально-экономического развития республики»
7 апреля президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию главы Тывы Шолбана Кара-оола. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Владислава Ховалыга. С ним Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу, в ходе которой сообщил о назначении.
Выборы главы Республики Тыва пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года.
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