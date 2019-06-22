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Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа

22 июня 2019, 18:09  •  72 • Украина
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прилетел в США для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
 
Президент Украины Владимир Зеленский Reuters
 

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Уточняется, что Баканов уже провёл беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил. С ней он обсудил практические шаги стратегического партнёрства между двумя странами.

«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Баканов довёл до американской стороны ряд стратегических посланий Зеленского.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

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