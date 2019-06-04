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Врио главы Республики Алтай объявил о выдвижении на выборы от "Единой России"

04 июня 2019, 09:39  •  54 • Политика

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во вторник объявил о намерении принять участие в сентябрьских выборах главы региона в качестве кандидата от партии "Единая Россия".

"8 сентября произойдет судьбоносное для Республики Алтай событие, которое определит вектор развития на долгие годы вперед, - всенародные выборы главы и депутатов региона. 20 марта по поручению президента я приступил здесь к работе и 8 сентября буду бороться за избрание на пост высшего должностного лица субъекта - главы Республики Алтай. <...> Я благодарен региональному отделению партии "Единая Россия" за предложение о выдвижении моей кандидатуры", - сказал Хорохордин на сессии Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай.

При этом Хорохордин отметил, что намерен остаться беспартийным, поскольку рассчитывает "на широкий диалог и сотрудничество самых различных политических сил и общественных объединений".

Хорохордин подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу изменить социально-экономическое положение региона, который сегодня "не отличается высоким уровнем жизни". Точками роста экономики врио главы республики назвал сельское хозяйство и бизнес, работающий в сферах туризма, услуг, лесопереработки. Также, по его словам, необходимо максимально эффективно использовать деньги, выделяемые региону по национальным проектам, и жестко контролировать расходование средств бюджета.

Он заявил, что намерен привлечь в свою команду местные кадры, а также после выборов в случае победы изменить структуру регионального правительства, которая сейчас несовершенна и не соответствует требованиям времени.

46-летний Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.

В новость были внесены изменения (9:07 мск) - добавлены подробности

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