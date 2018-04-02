|
Врио главы Кузбасса заявил о необходимости "вникнуть" в особенности региона
02 апреля 2018, 08:54 • 78 • Политика
КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии представления в новом статусе назвал своей основной задачей "погружение в особенности региона".
"Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут", - сказал Цивилев.
Он также подчеркнул, что будет работать со сложившейся командой.
"Я намерен работу строить с жителями Кузбасса и на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди, мы будем продолжать работу", - сказал он.
Цивилев со вторника начнет с 3 апреля встречи с родственниками пострадавших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
"Я с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся (родственников пострадавших - прим. ТАСС), кто не успел по временным рамкам попасть к Аману Гумировичу (Тулееву - прим. ТАСС)", - сказал Цивилев.
"С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы. Особенно это касается детей, которые остались без родителей", - подчеркнул врио губернатора.
Церемония представления нового главы региона началась с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
"Я представление хочу начать со слов о том, что у нас девять дней (с момента гибели людей - прим. ТАСС). Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал, открывая церемонию, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Меняйло также добавил, что после пожара в торговом центре Цивилев "был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий".
"Уверен, что Сергей Евгеньевич внесет свой вклад в социально-экономическое развитие региона, основу которого составляет горнодобывающая промышленность, сделает все, чтобы обеспечить общественно-политическую стабильность в этот непростой для области период", - сказал Меняйло.
Прежний губернатор Аман Тулеев досрочно сложил полномочия после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 и пострадали 79 человек.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 марта 2018, 04:40
|
26 марта 2018, 09:54
|
27 марта 2018, 15:09
|
28 марта 2018, 10:39
|
28 марта 2018, 07:24
|
30 марта 2018, 08:09
|
27 марта 2018, 02:09