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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

02 апреля 2020, 21:35  •  76 • Политика
Врио главы Республики Коми назначен заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. .Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Тем же указом президент России Владимир Путин принял досрочную отставку прежнего руководителя региона Сергея Гапликова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, он подчеркнул, что это его собственное решение, которое он считает единственно верным.
Также 2 апреля в отставку подал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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