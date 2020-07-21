Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Главная / Политика

Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала

21 июля 2020, 16:00  •  76 • Политика
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, причем ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», ― подчеркнул он.
При этом врио губернатора добавил, что при образовании новых вакансий будут рассматриваться кандидаты как из Хабаровского края, так и из других регионов страны.
Ранее в этот день Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.
20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.
Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
15 июля 2020, 14:00
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
16 июля 2020, 07:00
"Плохо пахнет": Хабаровчан обманули ещё до дела Фургала - "люди были наказаны"
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
19 июля 2020, 13:00
Симоньян после резкого заявления о властях стали звонить "влиятельные армяне"
18 июля 2020, 16:00
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.