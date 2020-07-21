Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, причем ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», ― подчеркнул он.

При этом врио губернатора добавил, что при образовании новых вакансий будут рассматриваться кандидаты как из Хабаровского края, так и из других регионов страны.

Ранее в этот день Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.