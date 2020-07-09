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Врио главы Хабаровского края будет назначен Путиным

09 июля 2020, 08:00  •  29 • Политика
Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.
«Врио губернатора может назначить только президент, назначать исполняющего обязанности председателя правительства — прерогатива губернатора», — пишет «Интерфакс» в четверг, 9 июля.
Ранее зампред региональной избирательной комиссии Василий Агуленко рассказал, что в случае отстранения Фургала от должности выборы главы региона пройдут осенью 2021 года.
Фургал был задержан в четверг по обвинению в организации покушений на убийства ряда предпринимателей, которые совершались преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время Фургалу предъявят обвинения и этапируют в Москву.
При этом в региональном правительстве сообщили, что, несмотря на задержание Фургала, сотрудники администрации продолжают работу в штатном режиме.

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