Врио главы Хабаровского края будет назначен Путиным

Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

«Врио губернатора может назначить только президент, назначать исполняющего обязанности председателя правительства — прерогатива губернатора», — пишет «Интерфакс» в четверг, 9 июля.

Ранее зампред региональной избирательной комиссии Василий Агуленко рассказал, что в случае отстранения Фургала от должности выборы главы региона пройдут осенью 2021 года.

Фургал был задержан в четверг по обвинению в организации покушений на убийства ряда предпринимателей, которые совершались преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время Фургалу предъявят обвинения и этапируют в Москву.

При этом в региональном правительстве сообщили, что, несмотря на задержание Фургала, сотрудники администрации продолжают работу в штатном режиме.