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Врио главы Камчатки набрал 81,27% голосов после обработки 50,32% протоколов

13 сентября 2020, 18:10  •  13 • Политика
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов после обработки 50,32% протоколов набрал 81,27% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Второе место пока занимает кандидат от ЛДПР Валерий Калашников — 7,42% голосов. Третьим следует представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских с поддержкой 6,05% избирателей. Максим Близнюков (Партия роста) и Александр Остриков («Патриоты России») набирают менее 3% голосов.
По данным краевого избиркома на 18:00 по местному времени (9:00 мск), явка избирателей составила 35,5% с учетом дней досрочного голосования. Больше всего проголосовавших — в Пенжинском, Алеутском и Соболевском районах, где явка еще днем превысила 70%.
На Камчатке выбирают главу региона на ближайшие пять лет. На протяжении трех дней на территории региона работали 188 избирательных участков, все комиссии в целях безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона.
В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылось более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому. Кроме того, можно было проголосовать онлайн.

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