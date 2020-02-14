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Врио главы Калужской области Шапшу представили властям и общественности региона

14 февраля 2020, 12:24  •  62 • Политика

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу властям и общественности региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку по собственному желанию возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Анатолия Артамонова. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

"Уважаемые коллеги, Владислава Валерьевича многие хорошо знают. Он ваш земляк, все его действия связаны с Калужской областью. Мы уверены, что весь свой богатый жизненный и профессиональный опыт он будет использовать на благо родной Калужской области", - сказал Еремин.

Он поблагодарил бывшего главу региона Артамонова и его команду за работу. "Калужская область добилась значительных успехов, регулярно находясь по ряду показателей среди лидеров нашего округа", - отметил заместитель полпреда.

Шапша в свою очередь сообщил, что круг вопросов, которыми он занимался, расширяется, и для решения поставленных задач необходима "совместная работа и поддержка". "Задачи проще не становятся, решить их можем мы все вместе", - сказал врио главы региона.

С назначением врио губернатора правительство региона не ушло в отставку. Как сообщили ТАСС в отделе правового и хозяйственного обеспечения правительства региона, региональный кабмин сложит свои полномочия после выборов нового главы региона, которые пройдут 13 сентября, и вступления его в должность. Соответствующие нормы прописаны в Уставе региона и законе "О правительстве Калужской области".

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