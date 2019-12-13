Врио главы Иркутской области представили депутатам и правительству региона

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представил депутатам заксобарния и членам иркутского правительства врио главы региона Игоря Кобзева. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Меняйло, первая задача, стоящая перед руководителем области, — решение проблем граждан, пострадавших от паводков. «Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть всё своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу по решению проблем, которые он услышит от людей», — отметил он.

Сам Кобзев заявил, что считает своей главной задачей повысить уровень качества жизни населения. Он отметил, что будет требовать от своей команды «четкого взаимодействия, оперативного реагирования, мониторинга ситуации, своевременных инициатив и предложений».

Кобзев прибыл в Иркутскую область 13 декабря, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин назначил его врио главы региона. До этого область возглавлял Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению районов, пострадавших от масштабного наводнения. Кроме того, регион последние полгода сотрясали коррупционные скандалы. Еще одной причиной отставки Левченко, как выяснили «Известия», могло быть невыполнение поручений президента по сохранению озера Байкал.

В ноябре 2019 года Игорь Кобзев указом президента был назначен заместителем главы МЧС России, говорится на сайте МЧС. В 2013-м году он руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.