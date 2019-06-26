Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

Ранее Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. "Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку", - напомнил Песков.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", - уточнил пресс-секретарь президента.

Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующий указ главы государства.

Калиматов, предварительно, прибудет в регион в четверг и будет представлен в республике, сообщили ТАСС в администрации главы республики. "Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона", - сказали в администрации.

Биография врио главы Ингушетии

Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С апреля 1977 года по 1979 год проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года - на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области (с 1991 года - Самарская область). В 1996 году назначен прокурором Кировского района Самары, в 1997-2003 годах работал в должности прокурора Самары, в 2003-2004 годах - в должности первого заместителя прокурора Самарской области.

В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, в 2007 году вернулся в Самару и возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области. С 2012 года работал советником губернатора. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области.

Калиматов имеет классный чин госсоветника юстиции 3 класса, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ". Женат, имеет двоих сыновей.