Врио главы ГФС написал заявление об уходе после обращения Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Власов сообщил в Facebook.

Он пообещал направить это заявление об увольнении в кабинет министров в понедельник, 15 июля.

Ранее Зеленский призвал Власова лично написать заявление об увольнении, если он не может «справиться с людьми» в его вертикали.

Своё требование президент объяснил тем, что врио главы ГФС не уволил руководителей таможен в четырёх областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.