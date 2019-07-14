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Врио главы ГФС написал заявление об уходе после обращения Зеленского

14 июля 2019, 13:24  •  76 • Украина
Временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Украины Владимира Зеленского.
 
© Олександр Власов Facebook
 

Об этом Власов сообщил в Facebook.

Он пообещал направить это заявление об увольнении в кабинет министров в понедельник, 15 июля.

Ранее Зеленский призвал Власова лично написать заявление об увольнении, если он не может «справиться с людьми» в его вертикали.

Своё требование президент объяснил тем, что врио главы ГФС не уволил руководителей таможен в четырёх областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

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