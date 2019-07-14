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Врио главы ГФС написал заявление об уходе после обращения Зеленского
14 июля 2019, 13:24 • 76 • Украина
Временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Украины Владимира Зеленского.
© Олександр Власов Facebook
Об этом Власов сообщил в Facebook.
Он пообещал направить это заявление об увольнении в кабинет министров в понедельник, 15 июля.
Ранее Зеленский призвал Власова лично написать заявление об увольнении, если он не может «справиться с людьми» в его вертикали.
Своё требование президент объяснил тем, что врио главы ГФС не уволил руководителей таможен в четырёх областях — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
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