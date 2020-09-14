Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Врио главы ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

14 сентября 2020, 08:50  •  41 • Политика
Победителем на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) стал врио главы региона Ростислав Гольдштейн, набравший 82,5% голосов избирателей. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила глава областного избиркома Елена Саутина по итогам обработки 100% протоколов.
По ее словам, участие в выборах приняли 73,02% избирателей региона, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона члена Совета Федерации от ЕАО Ростислава Гольдштейна.
Выборы разного уровня прошли в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране работало более 56 тыс. избирательных участков.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 01:30
"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем из-за русской ракеты
14 сентября 2020, 01:30
Ужасный и коварный: Почему Запад демонизирует Путина
14 сентября 2020, 07:00
Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила ...
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 01:30
Полетят ли японские ядерные ракеты в сторону России?
14 сентября 2020, 01:30
"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии с Навальным
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лондоном - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.