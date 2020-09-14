Врио главы ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Победителем на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) стал врио главы региона Ростислав Гольдштейн, набравший 82,5% голосов избирателей. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила глава областного избиркома Елена Саутина по итогам обработки 100% протоколов.

По ее словам, участие в выборах приняли 73,02% избирателей региона, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона члена Совета Федерации от ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Выборы разного уровня прошли в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране работало более 56 тыс. избирательных участков.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.