Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку, указ об этом вышел в понедельник вечером.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов.

"Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан", - говорится в указе, размещенном в понедельник на сайте главы республики.

Ранее в понедельник были задержаны высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, среди них временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов. Задержанные по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в республике, доставлены спецбортом ФСБ в Москву.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.