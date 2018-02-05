Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава ВТБ назвал "кремлевский список" США "прелюдией" к новым санкциям
Российская конькобежка рассказала, куда засунет медали тем, кто попытается их от...
Суверенитет хромой утки: США начали вывод войск из Ирака
В МИД России раскрыли, о чем говорил по телефону Лавров с коллегой из Франции
Главная / Политика

Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

05 февраля 2018, 23:39  •  93 • Политика

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку, указ об этом вышел в понедельник вечером.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен врио первого заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов.

"Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан", - говорится в указе, размещенном в понедельник на сайте главы республики.

Предыстория

Ранее в понедельник были задержаны высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, среди них временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов. Задержанные по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в республике, доставлены спецбортом ФСБ в Москву.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
06 февраля 2018, 01:39
Сын ветерана пообещал избить Грудинина за слова о "стаде баранов"
05 февраля 2018, 04:09
Рябков считает невозможным пересмотр ядерной сделки с Ираном в нынешней ситуации
06 февраля 2018, 01:39
В МИД России раскрыли, о чем говорил по телефону Лавров с коллегой из Франции

06 февраля 2018, 01:39
Министр обороны Норвегии отказался от новой холодной войны с Россией
05 февраля 2018, 02:54
Беджет Паколли вместо Хашима Тачи?
05 февраля 2018, 06:09
Кипр приветствует своего нового старого президента
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 февраля 2018, 07:09
Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени
02 февраля 2018, 16:09
Нас использовали и бросили: Украина осознала подлость Евросоюза
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
31 января 2018, 11:54
«Вызов нашим интересам, экономике и ценностям»: Трамп назвал Россию и Китай соперниками США
04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
02 февраля 2018, 09:09
Американский генерал описал сценарий войны с Россией
04 февраля 2018, 10:24
Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.