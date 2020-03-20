Врио главы Чувашии: Я запретил понижать прожиточный минимум

Пару месяцев назад, в докоронавирусные времена, тихая Чувашия мелькала на инфолентах чаще, чем китайский Ухань. О тогдашних политических скандалах в 21-м регионе писали примерно все — повторяться не буду. Да ведь и о более глубинных проблемах приволжской республики — коррумпированных сотрудниках прокуратуры, миллиардных махинациях вокруг чебоксарского предприятия, проблемах с демократией — я и сам на страницах «КП» зарапортовался.

Так что для интервью с врио главы Чувашии, Олегом Николаевым, ехал настороженно. Мол, прислали на Волгу «варяга» (ну ладно, родился здесь же, в деревне Чербай, но всё одно — работал в Госдуме, с Москвы). Чай, будет мне рассказывать про «создание дорожных карт», «блокчейн» — и прочие модные, но пустые словечки.

А Николаев оказался человеком цельным и дельным. Интервью назначил на 8 утра в Доме Правительства. Сразу перед заседанием республиканского госсовета. В какой-то момент я захотел нового главу сфотографировать, не особо раздумывая, протянул к нему руку, поправил рукав губернаторской рубашки, чтобы не западал под костюм. В такие мгновения человек раскрывается — проявит себя хоть холодным взглядом, хоть раздражённым жестом.

Но Николаев в своей обычной манере лишь мягко улыбнулся.

Ну, и, в общем, сделал я интервью. Как полагается: вопросы-ответы.

Перечитал.

И решил: лучше перед его репликами пойдут не мои вопросы, а критические отрывки из реальных источников.

Пусть выкручивается.

КАК БОРОТЬСЯ С БЕСПРЕДЕЛОМ ЧИНОВНИКОВ

Подборка цитат:

«Государство не просило вас рожать» (чиновница из Екатеринбурга).

«Прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц можно, питание будет сбалансированное» (чиновница из Саратова).

«Обеспечение питанием школьников — обязанность родителей» (чиновница из Владимира).

Олег Николаев:

— Я бы не стал называть такие поступки власть имущих каким-либо новым явлением. Просто раньше не существовало средств коммуникации, смартфонов, благодаря которым это можно сразу фиксировать и предавать огласке. У чиновников было чувство безнаказанности. Но само это слово происходит от слова «чин», а чин подразумевает честь и совесть. Недаром наш президент [России Владимир Путин] в своих посланиях уже, наверное, три года говорит: чиновники любого уровня должны относиться к человеку с уважением.

Что я делаю для этого в Чувашии? Прежде всего, наверное, начинаю с себя, личным примером демонстрирую уважение к людям. Далее, мы создаём прозрачную систему гражданского контроля за властью, усиливаем работу общественных советов при каждом ведомстве в республике. Это как раз способ выдвинуть активных граждан, которые имеют свою позицию, своё мнение — и не боятся его выражать. Тем самым, если где-либо есть изъяны (в том числе с неправильным поведением чиновников), ты мы сможем их как минимум выявить.

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ РУН

Из западных газет:

В России — увеличение числа столкновений на межэтнической почве, таких, как недавние события в селе Чемодановка (Пензенская область). Это существенно осложняет внутриполитическую ситуацию в стране.

Олег Николаев:

— Ранее я был председателем Комитета Госдумы по делам национальностей, правда, пробыл на этом посту меньше недели и был назначен сюда. Но тема межэтнических отношений мне близка. Я рос здесь, в Чувашской республике, где проживает около 120 народов, в том числе, конечно, титульная национальность — чуваши, которых тут около 70%: достаточно большая доля по сравнению с другими нацреспубликами европейской части России. Залог мира и согласия — межнациональное уважение. В нашей республике это традиция, за всю жизнь не припомню тут серьёзных конфликтов межнационального характера. Думаю, потому, что сами чуваши — люди законопослушные, трудолюбивые, с уважением относятся к себе и другим. Наконец, в Чебоксарах недавно организован Дом Дружбы народов, естественно, этот институт мы будем укреплять и содержательно наполнять.

Лично знаю многих приезжих, которые попали в Чувашию по распределению или иным причинам — и смогли состояться как крупные бизнесмены либо руководители. Радуюсь, что сейчас у нас даже в правительстве республики есть несколько министров, которые вернулись, поработав в разных регионах (от Москвы до Севастополя). Буквально за последние недели к нам прибыло около пятнадцати врачей: они уехали в другие области, получили квалификацию в ведущих медцентрах, — и вернулись сюда, решать задачи, стоящие перед Чувашской Республикой.

Из западных газет:

Во имя лучшего знания русского языка — власти России ограничили преподавание языков национальных меньшинств… Интеллигенция и лингвисты выражают обеспокоенность, пишут критические статьи.

El Pais (Испания), декабрь 2017

Олег Николаев:

— Конечно же, мы будем последовательно проводить работу по сохранению нашего родного чувашского языка как второго государственного в республике. Будем делать всё, чтобы появились новые подходы к его развитию и изучению, способные привлечь молодёжь. Например, в древние времена чувашский язык передавался через руны. Как китайские иероглифы: простой знак — глубинный смысл. Уверен, детям будет интересно, когда руны раскрываются в виде слов. Так мы будем раскрывать неизвестные, возможно, даже для меня, тайны языка, чтобы он сохранялся и дальше.

ТРАКТОРА ДЛЯ «ЗЕЛЁНОГО БРЕНДА»

Из провинциальных газет за 2019 год:

В непростой ситуации очутился Чебоксарский тракторный завод (ЧТЗ). Предприятия, входящие в этот концерн, на грани банкротства. Вместо советских темпов в нескольких тысяч тракторов в год — сейчас завод произвёл лишь 160 машин, под угрозой — судьба свыше 2,5 тысяч рабочих, руководство республики практически не занимается градообразующим гигантом.

С чем ЧТЗ встретит столетие создания Чувашской автономии, которое будут отмечать в 2020 году?

Олег Николаев:

— На каждом этапе за вековую историю республики мы со всей страной переживали и трудности, и победы. В Великую Отечественную войну от нас около 208 тысяч человек ушло на войну, было сформировано 4 дивизии, за счёт средств наших жителей построено несколько бронепоездов и авиаэскадрилий. На полях и у станков трудились c полной самоотдачей. Сегодня нам тоже есть, чем гордиться. Например, новый завод по производству солнечных батарей «Хевел», его продукция хорошо работает даже в северных широтах, где солнца меньше, чем на юге. Или предприятия «Релематика» и ВНИИР, выпускающие уникальное электротехническое оборудование. Или Чебоксарский тракторный завод — помимо него, такого рода продукцию производят лишь две фирмы в мире: «Камаз» и «Катерпиллер».

Мы изменили структуру республиканского Министерства промышленности и энергетики, уже запустили совместный план действий с крупными предприятиями. В частности, с тем же самым тракторным заводом сейчас работаем очень плотно по заключению соглашения о развёртывании производства сельхозтракторов малой мощности, что очень нужно стране для импортозамещения.

Что дальше? Президент России поставил задачу: создание российского «зелёного бренда» — экологически чистой агропродукции. Сельское хозяйство и инвестиции в него мы будем развивать с прицелом на попадание именно в этот сегмент, который имеет спрос во всём мире. Что в перспективе позволит нам резко увеличивать доходность агросектора.

Из бюллетеня Госкомстата РФ:

За период с января по июнь 2019 года средние доходы жителей Чувашии были одни из самых низких в ПФО — 18,2 тыс. руб. на душу населения.

Олег Николаев:

— Достижения у нас [у новой администрации республики] есть. Во-первых, мы нашли возможность индексировать выплаты социально незащищённым слоям населения. То есть три года в Чувашии ничего в этом направлении не делалось, а теперь более 200 тысяч человек, получавших те или иные выплаты, уже в этом месяце почувствовали или почувствуют улучшение.

Во-вторых, недавно была такая история: приносят мне проект постановления кабинета министров, в соответствии с которым прожиточный минимум в Чувашской Республике должен был сократиться. Хотя и так составлял меньше 9 тысяч рублей. Тогда мы изучили законодательство и внесли изменения в закон о прожиточном минимуме: теперь он в Чувашии уменьшаться не будет.

* * *

Всё интервью было долгим, заняло почти 40 минут. Мне запомнилась, например, фраза Николаева: «Семья утром и вечером — для меня обязательный атрибут. Для меня обнять детей (дочь, сына, которые пока с нами живут) — очень большой мотиватор…»

Вышел из 17-этажной башни обладминистрации. Там, оказывается, изменения. Раньше было два главных человека: глава республики и глава правительства. Но став врио главы, Олег Николаев совместил с этой позицией и должность премьер-министра. Не побоялся ответственности. Для повышения управляемости, в качестве антикризисной меры.

Особенно сейчас, в год коронавируса.

Но над Чебоксарами — солнце, весна, в магазинах полные прилавки, все проблемы и паника — где-то далеко, за кордоном.

Прогуливаюсь по центру. Удивляет качество укладки плитки на центральной улице. Это спецпрограмма правительства РФ — подтягивать городскую среду в регионах до столичного уровня.

Еду в аэропорт. На окраинах Чебоксар уже не до урбанистики — грустновато.

Но ведь большой путь начинается с первого шага. Тем более, коронавирус пройдёт, а Россия останется.