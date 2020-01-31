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Врио главы Чувашии отправил в отставку правительство республики

31 января 2020, 13:54  •  90 • В России

Врио главы Чувашии Олег Николаев приступил к работе на новом посту только в четверг, 30 января. Не прошло и суток, а он уже подписал первый серьезный указ - отправил в отставку правительство республики.

Указ уже вступил в силу. Согласно официальному документу, который уже опубликовали на сайте главы республики, кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности вплоть до того момента, как будет сформирован новый состав правительства Чувашии.

- Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу, – отметил Олег Николаев.

По словам врио главы Чувашии, сейчас важно не терять, а прибавить темпы реализации национальных проектов, инициированных Президентом России. Отдельно ставится задача по формированию единой системы публичной власти.

Напомним, что Олега Николаева на пост главы республики, пока с приставкой врио, назначили 29 января. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. 30 января Николаев прилетел в Чебоксары и его представили в качестве нового главы региона. На этом посту Николаев будет трудиться до 13 сентября. На этот день назначены выборы главы республики. по результатам которых Николаев может избавиться от приставки врио.

- На сегодняшний день цель такая, чтобы каждый человек, который живет в Чувашской Республике, почувствовал, что он реально влияет на ситуацию как минимум на территории, которой он проживает. И что его слышат, его действия приносят результат. Организовать работу таким образом, чтобы все люди консолидировались вокруг решения конкретных задач, — это будет главным индикатором в деятельности руководителя республики, - поделился своими планами Николаев.

На посту руководителя республики Олег Николаев сменил Михаила Игнатьева, которого отправили в отставку с официальной формулировкой "в связи с утратой доверия". Впрочем, основной причиной увольнения Игнатьева стал скандал с видео, на котором тогда еще глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать ради ключей от новой машины.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Сам Игнатьев назвал произошедшее "шуткой". Вот только такой "юмор" не оценил, например, глава МЧС России Евгений Зиничев. Не поняли Игнатьева и однопартийцы. За неподобающее поведение его исключили из "Единой России".

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - отмечает секретарь Генсовета правящей партии страны Андрей Турчак.

Отметим, что скандал с "шуткой" над пожарным стал далеко не первым для Михаила Игнатьева. В свое время он путал имя и отчество Дмитрия Медведева или, например, предлагал "мочить" журналистов. Чем сейчас займется Михаил Игнатьев, пока неизвестно. Возможно на фоне произошедших с ним скандалов он возьмет паузу в политической карьере.

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