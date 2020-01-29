Врио главы Чувашии назвал главные проблемы в регионе

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев, назначенный временно исполняющим обязанности главы Чувашии, назвал уровень доходов населения главной проблемой в регионе.

«Но уровень доходов — это такой глобальный индикатор, который решается через развитие экономики, через обеспечение притока инвестиций, как президент говорил, запуск нового инвестиционного цикла, создание высокопроизводительных рабочих мест», — сказал он ТАСС.

В комментарии «РИА Новостям» Николаев заявил, что намерен в первую очередь «провести инвентаризацию действующих программ» и оценить их на предмет реализации инициатив президента России Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января. В дальнейшем он намерен эти программы «перенастроить и двигаться» вперед.

Комментировать отставку экс-главы республики Михаила Игнатьева Николаев не стал, заявив, что «за последние дни уже было много сказано».

Ранее в этот день Путин досрочно отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия, назначил Николаева врио главы Чувашии и провел с ним рабочую встречу, говорится на сайте Кремля.

В январе Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным им на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Через четыре дня в интернете появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев не вручил ключи в руки начальнику пожарной части, а заставил его подпрыгивать за ними. При этом оба смеялись.

Поведение Игнатьева вызвало широкий общественный резонанс. 27 января комиссия «Единой России» по этике рекомендовала генсовету партии исключить Игнатьева из своих рядов «за нарушение этических норм», отметив, что губернатор «унизил честь и достоинство» человека, «оскорбил чувства миллионов человек», а подобные «барские замашки» у него «превратились в систему». На следующий день Игнатьев был исключен из партии.

С 2002 по 2004 год Олег Николаев занимал посты руководителя департамента развития предпринимательской деятельности и замминистра экономического развития и торговли Чувашии. В 2011-м он был избран депутатом Госсовета республики V созыва от регионального отделения «Справедливой России», а в 2016-м — депутатом Госдумы VII созыва от той же партии. В нижней палате парламента был замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. 22 января 2020 года Николаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей.