Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев: сначала он займется анализом ситуации в республике

30 января в Чебоксарах полпред Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комарова представил назначенного Путиным врио главы Чувашии Олега Николаева республиканским правительству и парламенту.

После чего, отвечая на вопросы прессы, новоиспеченный руководитель региона заявил, сначала он проведет инвентаризацию, анализ организации работы в Чувашии - насколько все соответствует поставленным задачам. Одной из которых, по словам Николаева, является продвижение национальных целей, которые поставил Владимир Путин.

В частности, к анализу ситуации в Чувашии ее новый руководитель хочет привлечь институты гражданского общества.

А полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров заявил, что врио главы республики в первую очередь надо улучшить условия жизни и труда в регионе. Он выразил надежду, что для этого есть реальная возможность.

В этот же день Избирком Чувашии уже назвал дату выборов главы Чувашии в 2020 году. На которых Николаев может избавиться от приставки врио и стать полноправным главой республики. Голосовать за кандидатов жители региона будут 13 сентября.

В этом кабинете будет работать врио главы Чувашии Олег Николаев.Фото: скриншот с видео

Напомним, предыдущий глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия. Произошло это на волне скандала, в который недавно угодил Игнатьев.

Во время вручения новой пожарной техники сотрудникам МЧС, тогда еще глава региона заставил спасателя прыгать ради ключей от служебной машины.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

«Шутку» не оценили, в частности, ни глава МЧС России, ни однопартийцы Игнатьева. Хотя тот всех уверял, что слухи о его неуважении к пожарным являются ложью. Да и вообще, мол, с этим спасателем, который прыгал, они давно знакомы и не только по работе.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - высказался секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак.

Первым делом Михаила Игнатьева исключили из партии, а после отправили в отставку. К слову, после этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что такая же участь постигла и того самого прыгающего пожарного.

- Данный сотрудник не уволен и продолжает службу, - опровергли слухи корреспонденту «Комсомолке» в МЧС Чувашии. Правда, при этом так и не назвав даже имени участника скандала с Игнатьевым.

К слову, уже экс-главе Чувашии за последние недели не в первой быть в центре скандала. Так, до «шутки» над пожарным, Игнатьев на встрече с представителями республиканских СМИ в честь Дня печати призвал «мочить» журналистов, которые слишком много критикуют власть. За эти слова он извинился потом, заявив, что его неправильно поняли.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече в честь Дня печати

Чем сейчас займется отстраненный от поста главы Чуваши Михаил Игнатьев, пока неизвестно. Возможно на фоне произошедших с ним скандалов он возьмет паузу в политической карьере.