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Врио главы Чувашии будет исполнять функции председателя кабмина республики

07 февраля 2020, 00:24  •  29 • Политика
Врио главы Чувашии Олег Николаев, занявший должность после отправления Михаила Игнатьева в отставку, будет сам исполнять функции председателя кабинета министров республики. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в его пресс-службе.
«На встрече с руководством Госсовета Чувашии и руководителями фракций Николаев заявил о том, что функции председателя кабинета министров будет исполнять врио главы республики», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что на данный момент исполняющим обязанности председателя кабинета министров Чувашии является Иван Моторин.
29 января президент России Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Пост главы Чувашии в качестве временно исполняющего обязанности занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Также Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
В январе Игнатьев оказался участником сразу нескольких скандалов. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным Игнатьевым на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Позже чиновник извинился за свои слова и объяснил, что имел в виду людей, называющих себя представителями СМИ, из других регионов.
24 января появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись. Несмотря на заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, глава ведомства Евгений Зиничев поведение Игнатьева раскритиковал.

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