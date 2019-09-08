Врио главы Алтая Олег Хорохордин проголосовал на выборах руководителя региона

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах руководителя региона. Власти республики совместно с избиркомом примут все меры, чтобы выборы прошли в правовом поле и без нарушений, заявил он журналистам после голосования.

"Избирательные участки открыты вовремя, оборудование функционирует. Я думаю, выборы пройдут в спокойной обстановке с соблюдением законодательства. Надеюсь, что все жители республики исполнят свой гражданский долг", - сказал Хорохордин.

Сегодня в регионе работает 236 избирательных участков, правом голоса в республике обладают около 160 тыс. человек. На участках обеспечивается правопорядок сотрудниками полиции, также дежурят сотрудники ГУ МЧС по региону.

На должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олега Хорохордина, выдвинутый "Единой Россией".

Также в регионе проходят 28 избирательных кампаний по выборам депутатов госсобрания Эл Курултай.