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Врио главы администрации Тюмени стал заместитель главы города Кухарук

31 мая 2018, 10:09  •  28 • Политика

ТЮМЕНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы администрации Тюмени стал Руслан Кухарук, который до этого занимал должность заместителя главы города и, в частности, курировал вопросы строительства. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил 44-летнего Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года до последнего времени Моор занимал пост мэра Тюмени.

"Решением Тюменской городской думы временное исполнение полномочий главы администрации Тюмени возложено на заместителя главы администрации города Руслана Кухарука. Он является опытным руководителем, работал на различных должностях муниципальной и государственной службы, общий стаж - более 16 лет", - говорится в сообщении.

На заседании городской думы врио главы Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов и жителей за успешно реализованные проекты. "За эти годы мы вместе очень многое сделали, продвинули Тюмень, но еще очень много стоит задач, и у меня нет сомнения, что вместе с жителями города мы продолжим позитивную динамику. <...> Несколько слов о Руслане Николаевиче: он прошел длинный профессиональный путь, уже много лет курирует очень важные и стратегические направления, считаю, что его профессиональные и личностные качества позволят ему честно исполнять обязанности", - отметил он.

По данным администрации Тюмени, на посту заместителя главы администрации Тюмени с 2016 года Кухарук, в частности, курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, а также департамента имущественных отношений.

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