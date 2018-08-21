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Ври, да не завирайся
21 августа 2018, 15:54 • 159 • Карикатуры
Украинский политтехнолог заявил, что Киев четыре с половиной года дезинформирует людей о ситуации в Крыму. В частности, Украина пытается убедить население, что на полуострове нет туристов.
© Виталий Подвицкий
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