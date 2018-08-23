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Врет и не краснеет

23 августа 2018, 00:24  •  32 • Карикатуры

"Ключ от мира"" в Донбассе находится в Кремле, заявил Петр Порошенко. Он также пожаловался, что поражен числом разделяющих мнение президента России Владимира Путина украинских политиков по поводу ответственности за ситуацию на востоке страны.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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