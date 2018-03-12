Время жестких реальностей • 144 • Аналитика Сегодня пришла пора избавиться от инфантильных иллюзий по поводу травоядности окружающего мира и полностью отдать себе отчет в том, что война против России уже идет полным ходом и по всем азимутам







Тоталитарная пропаганда способна отрывать массовое сознание от тверди земной не хуже, чем ракета-носитель уносить в безбрежные дали космический корабль. Типичный случай такого улетного состояния рассудка демонстрирует ныне украинское общество. Причем даже не та его часть, с которой давно уже все ясно, по причине полного отсутствия у неё мозгов. Но те, кто изо-всех сил старается в этом дурдоме сохранить хотя бы минимальные адекватность и трезвомыслие.





Однако, получается это у них, с каждым разом, все хуже. Бесконечный барабанный бой нескончаемых украинских «перемог», в стиле «Купим газ в Европе еще дороже, чем уголь в Америке!», в конечном счете, сведет с ума даже самого хладнокровного интеллектуала.



Очередным пароксизмом испепеляющего мозг украинского восторга стало зачисление Украины в так называемые «аспиранты НАТО». Полнейшая чепуховость и бессмысленность этого «события», в полном соответствии с перевернутой логикой этого театра абсурда, преподносится тамошней пропагандой как «ну совсем окончательная пэрэмога, пэрэможней которой быть уже просто ничего не может!!!».



Люди, которые слушают этот медийный бред с утра до ночи, которые видят и слышат то же самое от своих дураков соседей, которые с малоумными улыбочками повторяют телевизорные заклинания, типа «Ну теперь мы точно наваляем этим клятым москалям!», начинают, незаметно для себя, дрейфовать в сторону этого коллективного умопомешательства. Тем более, что быть в нынешней Украине трезвомыслящей белой вороной не очень то и безопасно.



В эти дни от моих вроде бы вполне вменяемых одесских собеседников приходят весточки, явно говорящие о «волненьи жутком», царящем в иных тамошних головах. Вот такое, например:



«Доиграемся. Базы НАТО на Украине, прикрытой договором о помощи с НАТО - гораздо хуже, чем нынешнее положение. Сейчас можно решить вопрос военной силой без последствий, хотя, конечно, СМИ взорвутся и общее положение ухудшится - вплоть до исключения из ООН. А тогда военное решение вопроса будет затруднительно. … И планируют они это примерно к окончанию путинского последнего срока. Еще и Грузия в компании - окружение налицо. Ситуация не лучше чем в конце 1942 года.»



В общем, почти как у классика: «Шеф! Все пропало! Гипс снимают. Клиент уезжает! А-а-а-а-!!!» Особенно в тему - про «Грузию в кампании», которая окружает Россию… А тут еще Порошенко «уголька» подбрасывает насчет того, что РФ скоро вообще развалится, а всю ее собственность за границей арестуют в уплату долгов «Газпрома».



И что прикажете думать типичному одесскому обывателю, когда вокруг такой «Гром победы раздавайся!». А его попытки поднабраться оптимизма в российском интернете заканчиваются, как правило, чтением очередного тамошнего нытья на тему «путинвсеслил», или разоблачением какого-нибудь «авторитетного эксперта», который точно знает, что в РФ все ракеты картонные. Короче – полный «Караул!», России скоро каюк и надеяться больше не на что.



Поэтому специально для моих одесских знакомых и не только для них, хочу кое-что пояснить. Возможно, это как то поможет им подсобраться с высшей мозговой деятельностью и взглянуть на мир не замыленным киевской пропагандой глазом.



Во-первых – по поводу страхов насчет альянса Украины и НАТО. Советую всем на этот счет полностью успокоиться. Украина де-юре никогда в НАТО не будет. В смысле - совсем никогда. Потому что задачи у нее совсем другие, не предполагающие такого заоблачного счастья. Незачем артиллерийскому снаряду, предназначенному взорваться в неприятельском окопе, давать гарантии его собственной безопасности. И, тем более, никто не станет цепляться к этому снаряду паровозиком, чтобы взорваться вместе с ним. Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии



Что же касается ситуации ДЕ-ФАКТО, то можно тоже особо не волноваться - Украина уже давно в НАТО. И поэтому тем, кто сильно озабочен такой «перспективой», советую расслабиться. Все уже случилось. Американские войска и военные базы уже находятся на Украине. Причем находятся давно. Это только несмышленые детишки в некоторых местных редакциях открыли себе на днях глаза с помощью какой-то швейцарской газеты, что военные США, страшно подумать(!), обосновались на полигоне в Львовской области.

Автор этих строк писал об этом и, как говорится, бил во все колокола и два и даже три года назад. Например, 1 сентября 2016 года:



«Напомним, что на сегодняшний день установлено присутствие там военнослужащих, как минимум, трех соединений американских сухопутных войск:

- 173-й воздушно-десантной бригады

- 2-й пехотной бригады 3-й пехотной дивизии СВ США

- 4-й моторизованной дивизии СВ США

При этом, совершенно нельзя исключать, а скорее даже логично предположить нахождение на данной территории и других, пока неустановленных боевых, штабных и тыловых подразделений ВС США. Таким образом, получается, что военное присутствие США на Украине одной боевой бригадой уже не ограничивается. А может быть не ограничивается ни двумя, ни тремя. Просто об этом предпочитают особо не распространяться.» » http://antifashist.com/item/karpatskij-forpost-ameriki.html#ixzz59SkEeJzF



Но увы, нет пророка в своем Отечестве! Нам же всегда надо, чтобы какая-нибудь Швейцария нас просветила, насчет того, что делается у нас под носом.



Так что Украина уже давно превратилась в американский военный полигон, на котором армейские бригады сухопутных войск США, в порядке регулярной ротации, планомерно и всесторонне изучают и осваивают украинский театр военных действий под красивой вывеской обучения местных боевиков.



Пункты базирования для американских войск спешно сооружаются по всей территории Украины. В черноморском Очакове ударными темпами американским инженерным подразделением сооружается некий «центр военно-морских операций». Американская разведывательная и транспортная авиация чувствуют себя как дома на военных аэродромах Южной Украины, в частности – в Одессе и Николаеве. Специально для стратегических перебросок в интересах США украинское минобороны приняло решение расконсервировать военный аэродром в Арцизе (Одесская область), способный принимать самые тяжелые самолеты.



Мысли о немыслимом в редакции Пентагона

Противолодочный самолет ВМС США P-8 «Посейдон» на одесском аэродроме



В целях обеспечения скрытности таких перебросок, на Украине уже не раз проводились спецмероприятия с целью с целью полного закрытия крупнейших гражданских аэропортов для приема самолетов транспортного командования ВВС США.



Но и это только видимая часть айсберга полномасштабного вовлечения Украины в военные структуры Запада, которое уже давно стало фактом. Украина уже много лет проводит военные учения только с войсками НАТО и полностью адаптирует свою армию под натовские стандарты. Весь процесс обучения и боевой подготовки будущих украинских офицеров проходит под полным контролем американских военных инструкторов.





«Американский наблюдатель» из 10-й горной пехотной дивизии СВ США на учениях курсантов-разведчиков Одесской военной академии (апрель .2017 г.)





Американцы полностью контролируют спецслужбы этой псевдостраны, в том числе и военную разведку. Ту самую, которая избрала своей эмблемой меч, вонзенный в карту России. И фактически рулят этими «конторами» в своих интересах. Именно с украинской территории ведется сейчас наиболее активная шпионская и диверсионная деятельность против РФ. Как вместо Крыма попасть на «Миротворец»



Под эгидой США на территории Украины развернуты подразделения кибернетических операций, которые обеспечены всем необходимым личным составом, техническим оборудованием и финансовыми средствами для ведения полномасштабной электронной войны против России. Большинство психологических спецопераций, объектом которых становится население РФ, также определяются как исходящие с территории Украины. И это при том, что еще два года назад в этой стране вообще не было ни сил, ни средств для ведения такого рода агрессивных действий. Вполне очевидно, что и это направление курируют западные эксперты.



В руководстве украинских вооруженных сил и местной оборонной промышленности сидят американские эмиссары, определяющие характер и основные задачи украинского военного строительства. Понятно, что они «оптимизируют» эту деятельность исключительно против РФ. И так далее в том же духе.



Таким образом, нынешний «плач Ярославны» со стороны некоторых особо нервных граждан по поводу, дескать, угрожающего Украине членства в НАТО, припоздал на весьма приличное количество лет. Украина, стараниями своих антирусских правителей, видящих в Америке единственную гарантию своего безбедного существования, уже давно превратилась в полноценный военный плацдарм Запада. Главной особенностью которого является широкомасштабное использование туземной пехоты, избавляющей Запад, по крайней мере пока, от необходимости размещения здесь собственных крупных гарнизонов.



Что же касается так называемой «угрозы войны против России», которая дескать требует срочного реагирования с её стороны, ибо, как пишут мне из Одессы - «ситуация не лучше, чем в конце 1942 года», то опять же должен сообщить таким алармистам, что они слегка подзадержались со своими оценками. Никакой «угрозы войны» уже нет! ПОТОМУ ЧТО ОНА УЖЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!



Исторический враг Русской цивилизации, захватив Украину, уже давно перешел Рубикон и пересек все мыслимые «красные линии», за которыми обратной дороги уже нет. А то, что сейчас не грохочут сражения, типа Курской дуги и не рвутся атомные боеголовки, это, по сути, ничего не меняет. Потому что в принципе неправильно ориентироваться на то, что когда то было. У каждой новой войны своя специфика и свой набор инструментов. Не стоит только сомневаться в том, что они уже пущены в ход. В том числе и Россией. И применяются в том количестве и качестве, которых требует конкретная военно-политическая ситуация. Война тем и отличается от банальной кабацкой драки. что ее участники не машут очертя голову кулаками, размазывая кровавые сопли по щекам, но применяют силы и средства в соответствии с точным расчетом и намеченными на данном этапе целями. Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода»



Но по поводу того, что это именно война, которая уже началась, лучше сразу отбросить всякие сомнения. И заканчивать, наконец, расслабляться в расчете на то, что всё как-нибудь обойдется и образуется. Потому что "поезд уже ушел".



И бояться надо не какого мифического членства Украины в НАТО, потому что она уже давно под сапогом Запада. И не «угрозы войны», которая уже началась. А только того, чтобы не наделать в ходе это борьбы таких глупостей, за которые придется заплатить большой собственной кровью. Пока в этом смысле, Путин и его мозговой штаб, в основном, как представляется, все делают правильно. С учетом именно реальной ситуации, а не фантомных обывательских иллюзий на этот счет. И дай Бог, чтобы им и в будущем сопутствовали трезвая оценка обстановки, снайперская точность в принятии стратегических решений и, конечно же, военное счастье. Которое на войне лишним никогда не бывает. Тоталитарная пропаганда способна отрывать массовое сознание от тверди земной не хуже, чем ракета-носитель уносить в безбрежные дали космический корабль. Типичный случай такого улетного состояния рассудка демонстрирует ныне украинское общество. Причем даже не та его часть, с которой давно уже все ясно, по причине полного отсутствия у неё мозгов. Но те, кто изо-всех сил старается в этом дурдоме сохранить хотя бы минимальные адекватность и трезвомыслие.Однако, получается это у них, с каждым разом, все хуже. Бесконечный барабанный бой нескончаемых украинских «перемог», в стиле «Купим газ в Европе еще дороже, чем уголь в Америке!», в конечном счете, сведет с ума даже самого хладнокровного интеллектуала.Очередным пароксизмом испепеляющего мозг украинского восторга стало зачисление Украины в так называемые «аспиранты НАТО». Полнейшая чепуховость и бессмысленность этого «события», в полном соответствии с перевернутой логикой этого театра абсурда, преподносится тамошней пропагандой как «ну совсем окончательная пэрэмога, пэрэможней которой быть уже просто ничего не может!!!».Люди, которые слушают этот медийный бред с утра до ночи, которые видят и слышат то же самое от своих дураков соседей, которые с малоумными улыбочками повторяют телевизорные заклинания, типа «Ну теперь мы точно наваляем этим клятым москалям!», начинают, незаметно для себя, дрейфовать в сторону этого коллективного умопомешательства. Тем более, что быть в нынешней Украине трезвомыслящей белой вороной не очень то и безопасно.В эти дни от моих вроде бы вполне вменяемых одесских собеседников приходят весточки, явно говорящие о «волненьи жутком», царящем в иных тамошних головах. Вот такое, например:В общем, почти как у классика: «Шеф! Все пропало! Гипс снимают. Клиент уезжает! А-а-а-а-!!!» Особенно в тему - про «Грузию в кампании», которая окружает Россию… А тут еще Порошенко «уголька» подбрасывает насчет того, что РФ скоро вообще развалится, а всю ее собственность за границей арестуют в уплату долгов «Газпрома».И что прикажете думать типичному одесскому обывателю, когда вокруг такой «Гром победы раздавайся!». А его попытки поднабраться оптимизма в российском интернете заканчиваются, как правило, чтением очередного тамошнего нытья на тему «путинвсеслил», или разоблачением какого-нибудь «авторитетного эксперта», который точно знает, что в РФ все ракеты картонные. Короче – полный «Караул!», России скоро каюк и надеяться больше не на что.Поэтому специально для моих одесских знакомых и не только для них, хочу кое-что пояснить. Возможно, это как то поможет им подсобраться с высшей мозговой деятельностью и взглянуть на мир не замыленным киевской пропагандой глазом.Во-первых – по поводу страхов насчет альянса Украины и НАТО. Советую всем на этот счет полностью успокоиться. Украина де-юре никогда в НАТО не будет. В смысле - совсем никогда. Потому что задачи у нее совсем другие, не предполагающие такого заоблачного счастья. Незачем артиллерийскому снаряду, предназначенному взорваться в неприятельском окопе, давать гарантии его собственной безопасности. И, тем более, никто не станет цепляться к этому снаряду паровозиком, чтобы взорваться вместе с ним.Что же касается ситуации ДЕ-ФАКТО, то можно тоже особо не волноваться - Украина уже давно в НАТО. И поэтому тем, кто сильно озабочен такой «перспективой», советую расслабиться. Все уже случилось. Американские войска и военные базы уже находятся на Украине. Причем находятся давно. Это только несмышленые детишки в некоторых местных редакциях открыли себе на днях глаза с помощью какой-то швейцарской газеты, что военные США, страшно подумать(!), обосновались на полигоне в Львовской области.Автор этих строк писал об этом и, как говорится, бил во все колокола и два и даже три года назад. Например, 1 сентября 2016 года:» http://antifashist.com/item/karpatskij-forpost-ameriki.html#ixzz59SkEeJzFНо увы, нет пророка в своем Отечестве! Нам же всегда надо, чтобы какая-нибудь Швейцария нас просветила, насчет того, что делается у нас под носом.Так что Украина уже давно превратилась в американский военный полигон, на котором армейские бригады сухопутных войск США, в порядке регулярной ротации, планомерно и всесторонне изучают и осваивают украинский театр военных действий под красивой вывеской обучения местных боевиков.Пункты базирования для американских войск спешно сооружаются по всей территории Украины. В черноморском Очакове ударными темпами американским инженерным подразделением сооружается некий «центр военно-морских операций». Американская разведывательная и транспортная авиация чувствуют себя как дома на военных аэродромах Южной Украины, в частности – в Одессе и Николаеве. Специально для стратегических перебросок в интересах США украинское минобороны приняло решение расконсервировать военный аэродром в Арцизе (Одесская область), способный принимать самые тяжелые самолеты.В целях обеспечения скрытности таких перебросок, на Украине уже не раз проводились спецмероприятия с целью с целью полного закрытия крупнейших гражданских аэропортов для приема самолетов транспортного командования ВВС США.Но и это только видимая часть айсберга полномасштабного вовлечения Украины в военные структуры Запада, которое уже давно стало фактом. Украина уже много лет проводит военные учения только с войсками НАТО и полностью адаптирует свою армию под натовские стандарты. Весь процесс обучения и боевой подготовки будущих украинских офицеров проходит под полным контролем американских военных инструкторов.Американцы полностью контролируют спецслужбы этой псевдостраны, в том числе и военную разведку. Ту самую, которая избрала своей эмблемой меч, вонзенный в карту России. И фактически рулят этими «конторами» в своих интересах. Именно с украинской территории ведется сейчас наиболее активная шпионская и диверсионная деятельность против РФ.Под эгидой США на территории Украины развернуты подразделения кибернетических операций, которые обеспечены всем необходимым личным составом, техническим оборудованием и финансовыми средствами для ведения полномасштабной электронной войны против России. Большинство психологических спецопераций, объектом которых становится население РФ, также определяются как исходящие с территории Украины. И это при том, что еще два года назад в этой стране вообще не было ни сил, ни средств для ведения такого рода агрессивных действий. Вполне очевидно, что и это направление курируют западные эксперты.В руководстве украинских вооруженных сил и местной оборонной промышленности сидят американские эмиссары, определяющие характер и основные задачи украинского военного строительства. Понятно, что они «оптимизируют» эту деятельность исключительно против РФ. И так далее в том же духе.Таким образом, нынешний «плач Ярославны» со стороны некоторых особо нервных граждан по поводу, дескать, угрожающего Украине членства в НАТО, припоздал на весьма приличное количество лет. Украина, стараниями своих антирусских правителей, видящих в Америке единственную гарантию своего безбедного существования, уже давно превратилась в полноценный военный плацдарм Запада. Главной особенностью которого является широкомасштабное использование туземной пехоты, избавляющей Запад, по крайней мере пока, от необходимости размещения здесь собственных крупных гарнизонов.Что же касается так называемой «угрозы войны против России», которая дескать требует срочного реагирования с её стороны, ибо, как пишут мне из Одессы - «ситуация не лучше, чем в конце 1942 года», то опять же должен сообщить таким алармистам, что они слегка подзадержались со своими оценками. Никакой «угрозы войны» уже нет!Исторический враг Русской цивилизации, захватив Украину, уже давно перешел Рубикон и пересек все мыслимые «красные линии», за которыми обратной дороги уже нет. А то, что сейчас не грохочут сражения, типа Курской дуги и не рвутся атомные боеголовки, это, по сути, ничего не меняет. Потому что в принципе неправильно ориентироваться на то, что когда то было. У каждой новой войны своя специфика и свой набор инструментов. Не стоит только сомневаться в том, что они уже пущены в ход. В том числе и Россией. И применяются в том количестве и качестве, которых требует конкретная военно-политическая ситуация. Война тем и отличается от банальной кабацкой драки. что ее участники не машут очертя голову кулаками, размазывая кровавые сопли по щекам, но применяют силы и средства в соответствии с точным расчетом и намеченными на данном этапе целями.Но по поводу того, что это именно война, которая уже началась, лучше сразу отбросить всякие сомнения. И заканчивать, наконец, расслабляться в расчете на то, что всё как-нибудь обойдется и образуется. Потому что "поезд уже ушел".И бояться надо не какого мифического членства Украины в НАТО, потому что она уже давно под сапогом Запада. И не «угрозы войны», которая уже началась. А только того, чтобы не наделать в ходе это борьбы таких глупостей, за которые придется заплатить большой собственной кровью. Пока в этом смысле, Путин и его мозговой штаб, в основном, как представляется, все делают правильно. С учетом именно реальной ситуации, а не фантомных обывательских иллюзий на этот счет. И дай Бог, чтобы им и в будущем сопутствовали трезвая оценка обстановки, снайперская точность в принятии стратегических решений и, конечно же, военное счастье. Которое на войне лишним никогда не бывает. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 144 Источник Похожие новости Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода» Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018 Душанбе и Ташкент нацелились на «стратегическое партнёрство»

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