Время взрывать периметр? • 278 • Аналитика







Эта статья является логическим продолжением моего предыдущего материала, в котором констатировалось, что попытка давления Запада на Россию путем нагнетания военно-политической напряженности вокруг Сирии уперлась в железобетонный забор невозможности дальнейшей силовой эскалации. Москва на данном направлении четко обозначила рамки относительно терпимого поведения Запада и свою безусловную готовность решительно пресекать любое его поползновения выйти за эти рамки.





Однако возникший на сирийском треке стратегический тупик вовсе не означает, что Запад (прежде всего США), нащупав пределы своих возможностей на данном направлении, не попытается наверстать упущенное на других.



Тем более что нет никаких указаний на то, что алгоритм западной политики в отношении России претерпевает какие-либо изменения. Продолжается эскалация совершенно фантастических обвинений в адрес Москвы во всех смертных грехах. Западные лидеры, взявшие за образец гитлеровского министра пропаганды с его принципом «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили!», похоже, уже переплюнули своего идейного предшественника.



Бесцеремонно наглые претензии к Российской Федерации, не подкрепленные даже видимостью законных оснований, продолжают сыпаться как из дырявого мешка. Накануне министры иностранных дел бывшей «восьмерки» в ультимативной форме потребовали от России «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Мера лицемерия авторов этой «предъявы» не поддается описанию. Особенно с учетом того, что неоднократные просьбы самой России представить ей хоть какую-то информацию об этом происшествии или допустить её к участию в расследовании отвергались буквально с порога и без всяких объяснений.



Полнейшее нежелание Запада признавать за кем-либо, кроме себя, право на конечную истину, порождает аналогичные по цинизму домогательства и в случае с той же Сирией. Например, представитель США в ОЗХО договорился до того, что обвинил Россию не только в поддержке организаторов мифической «химической атаки» в этой стране, но и в… отсутствии доказательств использования там химического оружия! То есть в том, что Запад не может представить миру никаких доказательств своей очередной, уже которой по счету, химической лжи, виновата опять же Россия, которая, дескать, уничтожила все улики. А сам Запад, как всегда, невинная овечка, которую кровавый Путин беспощадно унижает и гнобит.



Таким образом, Россия виновата по определению – всегда и во всем. И так будет ровно до тех пор, пока она не упадет перед Западом на колени и не присягнет ему на верность. А поскольку этого не будет никогда, то не будет конца и западной обвинительной лжи о России, которая служит обоснованием его всесторонней, поистине гибридной агрессии против этой страны. Которая в открытой форме ведется уже четыре года, с момента вооруженного захвата его наемниками Украины в наказание за попытку Путина создать Евразийский союз.



Запад чрезвычайно удобно чувствует себя в роли безраздельного повелителя этого мира и совершенно не собирается отказываться от этого комфортного для него эксклюзивного статуса. Поэтому любая попытка любой не западной страны, например, той же России, заявить о каких-то своих правах, будет и впредь восприниматься на Западе с «благородным негодованием». И такую непутевую страну будут всячески ущемлять, третировать и наказывать.



Ибо стоит только Западу признать себя одним из многих равных на этой планете, как фундамент его паразитического благоденствия тут же зашатается и вскорости рухнет. А на это он категорически не согласен. Потому что не просто хочет жить, а хочет жить хорошо, причем желательно за чужой счет. Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью...



Поэтому о фундаментальной смене парадигмы западной геополитики, которая является его физической и даже биологической сутью, говорить не приходится.



И если у него случилась проруха в Сирии, то это лишь повод скорректировать западные планы в отношении России с тем, чтобы усилить на неё давление по другим, кажущимся более перспективными направлениям.



Именно с этой корректировкой и ни с чем иным следует увязывать те события, которые происходят сегодня в Армении. Где уже давно существует хорошо прикормленная Западом и натренированная на уличные бесчинства вполне ручная для него «оппозиция», которая по сути ничем не отличается от евромайдановской обслуги заокеанского госдепа из города Киева. А их лидеры, скорее всего, обучались на одних и тех же цээрушных семинарах.



Синхронность американской «геополитической корректировки» и нынешнего армянского взрыва говорит сама за себя. Армения была выбрана, конечно же, не случайно. Именно там на данный момент возникла наиболее подходящая внутриполитическая ситуация, на которой Вашингтон может отлично сыграть. И за эту возможность, разумеется, тут же ухватились.



Но то, что первой «сыграла» Армения, не суть важно. Очень похоже на то, что это не более чем частный случай общего смещения геополитических акцентов США, которые спешат отыграться за свой сирийский нокдаун. В Штатах тут же вспомнили, что у России есть очень нестабильный геополитический периметр. Меру взрывоопасности которого США могут регулировать в зависимости от собственных нужд. Тем более что они уже давно и плотно работают в странах этого периметра в плане их подготовки к синхронной либо последовательной детонации в случае надобности. И вот, похоже, такая нужда возникла.



Расчет в случае с той же Арменией делается на максимальное раздувание внутреннего конфликта с прицелом на втягивание в него России, которая никак не может остаться равнодушной к судьбе одного из своих ближайших союзников. Положение, которое определенно потребует вмешательства РФ, особенно в том случае, если будет активирован еще и Азербайджан с его вечным карабахским вопросом. Киев: передышка в войне с памятниками



Таким образом, Запад получает взамен тупиковой Сирии весьма многообещающую для него антироссийскую комбинацию в Закавказье. Причем такую, в которой он, в отличие от той же Сирии, может вообще напрямую не участвовать, а только хлопать в ладоши, подбадривая участников этой драки. Любимое занятие Запада – сталкивать чужие лбы и снимать сливки.



И это уже будет второй активизированный антироссийский очаг. После украинского, который у Запада всегда под парами. И также может быть разогрет в любой подходящий ему момент.



Далее в порядке последовательности подрыва российского периметра идет, разумеется, Молдавия. Здесь тоже расклад такой, что нынешние прозападные и прорумынские правители могут удержаться у власти только с помощью провокаций, применения силы и развязывания войны. И если Запад сочтет, что время для этого наступило, рванет и на берегах Днестра. А время у нынешней политэлиты Молдовы действительно на исходе. На носу парламентские выборы, которые не сулят местным неорумынам ничего хорошего.



Другие потенциальные горячие точки вдоль границ РФ могут быть задействованы во вторую очередь. Это прежде всего Казахстан со своим престарелым президентом, который как раз сейчас активно пилит сук, на котором сидит, явным образом дистанцируясь от России. Видимо, печальный опыт других «закадычных друзей» Запада, коих тот уже давно разными способами сжил со света, кое-кого ничему не научил.



Что касается Киргизии, то внешне там вроде бы все спокойно. Но про тихий омут и того, кто там водится, все наверняка слышали. Тем более про такой омут, в котором уже случались американские спектакли по типу «бархатных революций» и даже квартировала американская военная база. А мне что-то не приходилось слышать, чтобы Америка когда-нибудь уходила из какой-либо страны, куда она раньше зашла.



Еще один престарелый любитель сидеть на двух стульях царствует западнее границ РФ. И не факт, что закат его правления будет таким же томным и безмятежным, как предыдущие четверть века. Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!



Главная прелесть всех этих тлеющих, разгорающихся и только зреющих конфликтов с точки зрения Запада совершенно очевидна. В отличие от Сирии, ему не надо ничем рисковать, бросаться ракетами или высаживать морскую пехоту. Все это как раз требуется в Сирии. И именно поэтому там западная коса нашла на русский камень. И возник стратегический тупик. В случае же с российским периметром достаточно только применять «мягкую силу», которой у Запада хоть отбавляй. И посылать мешки с деньгами в нужные адреса. Уж чего-чего, а денег они напечатают ровно только, сколько у них попросят.



Таким образом, ни о какой смене базовой антироссийской парадигмы на Западе не может быть и речи. Но после явного провала в Сирии акцент начинает все более явно смещаться на ближний периметр России. Задача вполне очевидна – связать Москву практически бесконечной цепью пограничных конфликтов на её собственной периферии. И тем самым создать оптимальные условия для свертывания российской активности по всему остальному миру. Где безраздельным хозяином положения опять станет Запад. Как в таких случаях в голливудских фильмах принято говорить: «Блестящий план!» Неизвестно только, что по этому поводу думает Путин. События в Армении, синхронно совпавшие с фактическим поражением Запада в Сирии, могут означать оперативную смену акцентов его геополитической стратегии с полным сохранением её антироссийской парадигмы.Эта статья является логическим продолжением моего предыдущего материала, в котором констатировалось, что попытка давления Запада на Россию путем нагнетания военно-политической напряженности вокруг Сирии уперлась в железобетонный забор невозможности дальнейшей силовой эскалации. Москва на данном направлении четко обозначила рамки относительно терпимого поведения Запада и свою безусловную готовность решительно пресекать любое его поползновения выйти за эти рамки.Однако возникший на сирийском треке стратегический тупик вовсе не означает, что Запад (прежде всего США), нащупав пределы своих возможностей на данном направлении, не попытается наверстать упущенное на других.Тем более что нет никаких указаний на то, что алгоритм западной политики в отношении России претерпевает какие-либо изменения. Продолжается эскалация совершенно фантастических обвинений в адрес Москвы во всех смертных грехах. Западные лидеры, взявшие за образец гитлеровского министра пропаганды с его принципом «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили!», похоже, уже переплюнули своего идейного предшественника.Бесцеремонно наглые претензии к Российской Федерации, не подкрепленные даже видимостью законных оснований, продолжают сыпаться как из дырявого мешка. Накануне министры иностранных дел бывшей «восьмерки» в ультимативной форме потребовали от России «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Мера лицемерия авторов этой «предъявы» не поддается описанию. Особенно с учетом того, что неоднократные просьбы самой России представить ей хоть какую-то информацию об этом происшествии или допустить её к участию в расследовании отвергались буквально с порога и без всяких объяснений.Полнейшее нежелание Запада признавать за кем-либо, кроме себя, право на конечную истину, порождает аналогичные по цинизму домогательства и в случае с той же Сирией. Например, представитель США в ОЗХО договорился до того, что обвинил Россию не только в поддержке организаторов мифической «химической атаки» в этой стране, но и в… отсутствии доказательств использования там химического оружия! То есть в том, что Запад не может представить миру никаких доказательств своей очередной, уже которой по счету, химической лжи, виновата опять же Россия, которая, дескать, уничтожила все улики. А сам Запад, как всегда, невинная овечка, которую кровавый Путин беспощадно унижает и гнобит.Таким образом, Россия виновата по определению – всегда и во всем. И так будет ровно до тех пор, пока она не упадет перед Западом на колени и не присягнет ему на верность. А поскольку этого не будет никогда, то не будет конца и западной обвинительной лжи о России, которая служит обоснованием его всесторонней, поистине гибридной агрессии против этой страны. Которая в открытой форме ведется уже четыре года, с момента вооруженного захвата его наемниками Украины в наказание за попытку Путина создать Евразийский союз.Запад чрезвычайно удобно чувствует себя в роли безраздельного повелителя этого мира и совершенно не собирается отказываться от этого комфортного для него эксклюзивного статуса. Поэтому любая попытка любой не западной страны, например, той же России, заявить о каких-то своих правах, будет и впредь восприниматься на Западе с «благородным негодованием». И такую непутевую страну будут всячески ущемлять, третировать и наказывать.Ибо стоит только Западу признать себя одним из многих равных на этой планете, как фундамент его паразитического благоденствия тут же зашатается и вскорости рухнет. А на это он категорически не согласен. Потому что не просто хочет жить, а хочет жить хорошо, причем желательно за чужой счет.Поэтому о фундаментальной смене парадигмы западной геополитики, которая является его физической и даже биологической сутью, говорить не приходится.И если у него случилась проруха в Сирии, то это лишь повод скорректировать западные планы в отношении России с тем, чтобы усилить на неё давление по другим, кажущимся более перспективными направлениям.Именно с этой корректировкой и ни с чем иным следует увязывать те события, которые происходят сегодня в Армении. Где уже давно существует хорошо прикормленная Западом и натренированная на уличные бесчинства вполне ручная для него «оппозиция», которая по сути ничем не отличается от евромайдановской обслуги заокеанского госдепа из города Киева. А их лидеры, скорее всего, обучались на одних и тех же цээрушных семинарах.Синхронность американской «геополитической корректировки» и нынешнего армянского взрыва говорит сама за себя. Армения была выбрана, конечно же, не случайно. Именно там на данный момент возникла наиболее подходящая внутриполитическая ситуация, на которой Вашингтон может отлично сыграть. И за эту возможность, разумеется, тут же ухватились.Но то, что первой «сыграла» Армения, не суть важно. Очень похоже на то, что это не более чем частный случай общего смещения геополитических акцентов США, которые спешат отыграться за свой сирийский нокдаун. В Штатах тут же вспомнили, что у России есть очень нестабильный геополитический периметр. Меру взрывоопасности которого США могут регулировать в зависимости от собственных нужд. Тем более что они уже давно и плотно работают в странах этого периметра в плане их подготовки к синхронной либо последовательной детонации в случае надобности. И вот, похоже, такая нужда возникла.Расчет в случае с той же Арменией делается на максимальное раздувание внутреннего конфликта с прицелом на втягивание в него России, которая никак не может остаться равнодушной к судьбе одного из своих ближайших союзников. Положение, которое определенно потребует вмешательства РФ, особенно в том случае, если будет активирован еще и Азербайджан с его вечным карабахским вопросом.Таким образом, Запад получает взамен тупиковой Сирии весьма многообещающую для него антироссийскую комбинацию в Закавказье. Причем такую, в которой он, в отличие от той же Сирии, может вообще напрямую не участвовать, а только хлопать в ладоши, подбадривая участников этой драки. Любимое занятие Запада – сталкивать чужие лбы и снимать сливки.И это уже будет второй активизированный антироссийский очаг. После украинского, который у Запада всегда под парами. И также может быть разогрет в любой подходящий ему момент.Далее в порядке последовательности подрыва российского периметра идет, разумеется, Молдавия. Здесь тоже расклад такой, что нынешние прозападные и прорумынские правители могут удержаться у власти только с помощью провокаций, применения силы и развязывания войны. И если Запад сочтет, что время для этого наступило, рванет и на берегах Днестра. А время у нынешней политэлиты Молдовы действительно на исходе. На носу парламентские выборы, которые не сулят местным неорумынам ничего хорошего.Другие потенциальные горячие точки вдоль границ РФ могут быть задействованы во вторую очередь. Это прежде всего Казахстан со своим престарелым президентом, который как раз сейчас активно пилит сук, на котором сидит, явным образом дистанцируясь от России. Видимо, печальный опыт других «закадычных друзей» Запада, коих тот уже давно разными способами сжил со света, кое-кого ничему не научил.Что касается Киргизии, то внешне там вроде бы все спокойно. Но про тихий омут и того, кто там водится, все наверняка слышали. Тем более про такой омут, в котором уже случались американские спектакли по типу «бархатных революций» и даже квартировала американская военная база. А мне что-то не приходилось слышать, чтобы Америка когда-нибудь уходила из какой-либо страны, куда она раньше зашла.Еще один престарелый любитель сидеть на двух стульях царствует западнее границ РФ. И не факт, что закат его правления будет таким же томным и безмятежным, как предыдущие четверть века.Главная прелесть всех этих тлеющих, разгорающихся и только зреющих конфликтов с точки зрения Запада совершенно очевидна. В отличие от Сирии, ему не надо ничем рисковать, бросаться ракетами или высаживать морскую пехоту. Все это как раз требуется в Сирии. И именно поэтому там западная коса нашла на русский камень. И возник стратегический тупик. В случае же с российским периметром достаточно только применять «мягкую силу», которой у Запада хоть отбавляй. И посылать мешки с деньгами в нужные адреса. Уж чего-чего, а денег они напечатают ровно только, сколько у них попросят.Таким образом, ни о какой смене базовой антироссийской парадигмы на Западе не может быть и речи. Но после явного провала в Сирии акцент начинает все более явно смещаться на ближний периметр России. Задача вполне очевидна – связать Москву практически бесконечной цепью пограничных конфликтов на её собственной периферии. И тем самым создать оптимальные условия для свертывания российской активности по всему остальному миру. Где безраздельным хозяином положения опять станет Запад. Как в таких случаях в голливудских фильмах принято говорить: «Блестящий план!» Неизвестно только, что по этому поводу думает Путин. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 278 Источник Похожие новости Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! Как России обустроить планету Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!

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