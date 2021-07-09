Время выбора: Россия готовится к единому дню голосования

В сентябре в России пройдет очередной единый день голосования — гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы, а также глав ряда субъектов федерации и членов региональных парламентов. Впервые выборы в единый день голосования состоялись в октябре 2012 года. Подробнее — в материале «Известий».

Почему установлен Единый день голосования

Очередной единый день голосования проводится в сентябре 2021 года. Голосование будет проводиться в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти регионах пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте субъекта), а также членов законодательных органов почти в четырех десятках регионов РФ.

Проведение единого дня голосования в России установлено федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» (2001) и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (2002)» от 2 октября 2012 года. В соответствии с этим законом единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления закон определяет как второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. В год проведения выборов депутатов Госдумы очередного созыва единый день голосования — это день голосования на этих выборах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Впервые единый день голосования прошел в России 14 октября 2012 года. Тогда в пяти регионах состоялись выборы губернаторов, в шести — парламентские выборы. Кроме того, выбирали мэров Калининграда и Химок (Московская область). В 77 регионах страны в «дебютный» ЕДГ состоялись 4 тыс. местных выборов и референдумов.

Единый день голосования установлен и во многих других странах мира. Например, в США в день президентских выборов (проводятся раз в четыре года в первый вторник после первого понедельника ноября) одновременно выбирают членов конгресса (всю палату представителей и треть сената) и губернаторов; каждый штат в этот день также проводит референдумы по наиболее злободневным проблемам — от экологических и инфраструктурных вопросов до легализации «легких» наркотиков и тем, связанным со здравоохранением и налогообложением.

В какие даты установлен единый день голосования

В 2020 году ЦИК приняла решение о том, что предварительно проголосовать можно в течение двух предшествующих единому дню голосования 13 сентября дней, то есть 11 и 12 сентября. При этом комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать только в единый день голосования 13 сентября, досрочное голосование проходило бюллетенями для КОИБа, но в обычные переносные ящики с той же процедурой помещения бюллетеней в сейф-пакеты.

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А в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым при многодневном голосовании отменяется день тишины перед выборами. В соответствии с ним предвыборная агитация должна завершиться в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Как это было раньше

В 1990-х годов субъекты Федерации сами определяли дату региональных и муниципальных выборов. Главы регионов избирались, как правило, каждые 4–5 лет (в 2005–2012 годах прямые выборы не проводились, за исключением Ненецкого автономного округа в начале 2005 года). В октябре 2004 года председатель ЦИК РФ Александр Вешняков предложил установить ежегодный единый день голосования в марте, а также ввести еще один день (так называемый резервный) — в октябре.

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Как вспоминал первый зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, «в советское время был, по сути, единый день голосования». «Депутаты Верховного совета, местных и областных советов избирались в один и тот же день. И срок службы у всех был один и тот же, поэтому у нас были раз в пять лет одни выборы и они не надоедали людям», — говорит парламентарий .

Однако после распада Советского Союза, по его оценке, выборный процесс очень усложнился: людям приходилось выбирать то депутатов и глав местных советов, то участвовать в выборах членов региональных собраний, то федерального парламента. Граждан «настолько запутали, что они не хотели идти на выборы, потому что голосовать надо было почти каждый месяц», напомнил Арефьев.

Кто был инициатором

В апреле 2012-го представители ряда российских регионов выступили с инициативой установить один единый день голосования в год вместо двух. В качестве возможной даты было предложено второе воскресенье сентября. В октябре того же года президент Владимир Путин подписал поправки в законы о политических партиях и об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. В соответствии с ними днем единого голосования стало второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти, а в год проведения выборов в Госдуму — день голосования на этих выборах . Документ вступил в силу 1 ноября того же года. С тех пор единый день голосования проводится один раз в год — в сентябре.

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В ноябре 2015 года по инициативе Госдумы был принят закон о переносе парламентских выборов и совмещении их с единым днем голосования в сентябре (ранее Госдума избиралась в декабре). В соответствии с поправками единый день голосования с 2016 года проводится в третье воскресенье сентября в год выборов в Госдуму, а в промежутке между парламентскими кампаниями — во второе.