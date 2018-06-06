Время уступать: как США согласились пустить турецких военных в сирийский Манбидж

Турция достигла своей давней цели — курдские Отряды народной самообороны покидают сирийский Манбидж. Вскоре город и его окрестности будут патрулировать турецкие военные вместе с американскими коллегами. Ранее Вашингтон игнорировал требования Анкары, касающиеся курдского ополчения, и блокировал наступление ВС Турции в направлении Манбиджа. Однако, как отмечают эксперты, теперь США идут на уступки, рассчитывая на сближение с партнёром по НАТО и стремясь вбить клин между Турцией и Россией.

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) покидают Манбидж, расположенный на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Firat со ссылкой на коммюнике командования YPG. Из города ушли те члены YPG, которые занимались подготовкой местного ополчения, уточняется в заявлении.

Ключевая точка

Манбидж был отбит курдами у «Исламского государства»* ещё в 2016 году. Именно этот город является одной из ключевых целей двух военных операций, проведённых в САР Турецкой Республикой за последнее время. Анкара считает YPG террористической организацией, а создание курдского анклава у своих границ — стратегической угрозой.

При этом именно курды стали для Вашингтона — партнёра Турции по НАТО — главными военными союзниками в Сирии. Турецкое руководство многократно обращалось к американской администрации с призывом отказаться от поддержки курдских отрядов ради сохранения партнёрских отношений с Анкарой, однако до недавних пор Белый дом игнорировал эти обращения. Расхождения по данному вопросу серьёзно омрачали турецко-американские отношения на протяжении последних нескольких лет.

Целью начатой турецким командованием осенью 2016 года военной операции «Щит Евфрата» было создание 90-километровой буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы, ликвидация ИГ и курдских военных структур. Турецкие военные планировали остановить наступление после взятия Манбиджа, однако тогда осуществить этот план не удалось. Фактически город был заслонён от турецкого натиска американскими силами, которые перебросили в этот район подкрепление. Также муниципальный совет сообщил о договорённостях с Дамаском и Москвой, в соответствии с которыми правительственная армия САР заняла позиции к западу от города, недалеко от места дислокации турецких войск.

Снова о планах взять Манбидж под свой контроль турецкое руководство заговорило во время операции «Оливковая ветвь», начатой в январе 2018 года. Однако реализации этих намерений по-прежнему мешало покровительство США по отношению к YPG. В феврале вице-премьер Турции Бекир Боздаг рассказал журналистам о планах турецкого руководства договориться с Вашингтоном.

«Мы надеемся, что операция в сирийском Манбидже не станет необходимостью. Работаем над разрешением сложившейся проблемы путём диалога с США», — пояснил чиновник, выступая на пресс-конференции в Анкаре.

В частности, турецкая сторона предложила Вашингтону совместно разместить свои войска в районе Манбиджа, с тем чтобы YPG покинули этот район.

Турецкая бронетехника © AFP

В одной из телефонных бесед Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган договорились приложить усилия для урегулирования проблем, омрачающих отношения двух стран. Однако переговоры продвигались медленно, отчасти их ход затормозила смена госсекретаря США: в конце марта Рекс Тиллерсон покинул этот пост, а его место занял Майкл Помпео.

Базовый вопрос

Вместе с тем операция Турции в сирийском Африне оказала косвенное влияние на продвижение американской коалиции на севере Сирии. Более полутора тысяч курдских бойцов оставили свои позиции в этом районе и направились в Африн. В результате США были вынуждены приостановить продвижение в северных районах САР. При этом Вашингтон сам спровоцировал очередную операцию ВС Турции: о начале «Оливковой ветви» Анкара объявила на фоне сообщений о формировании в САР новых «сил безопасности» численностью около 30 тыс. бойцов, преимущественно курдов.

Таким образом, клубок противоречий США и Турции в регионе запутывался ещё больше. В марте Госдеп подтвердил, что американские подразделения не собираются покидать окрестности Манбиджа.

«Диалог с Турцией продолжается. Пока чёткого решения не принято, — заявила тогда официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. — Мы не собираемся покидать Манбидж».

Вмешаться в ситуацию вокруг спорного района попыталась Франция. В конце марта пресс-служба Елисейского дворца сообщила о гарантиях, данных Эммануэлем Макроном SDF (Сирийские демократические силы, Syrian Democratic Forces, SDF — военный альянс, включающий YPG). Французское руководство обещало оказать SDF поддержку «в деле стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии». По сведениям курдских СМИ, Франция даже планировала направить в район Манбиджа свой военный контингент. Эти сообщения вызвали резко негативную реакцию Анакары: министр обороны Турции сравнил такой шаг с «оккупацией» сирийской земли и нарушением норм международного права. Впрочем, Франция в результате так и не оказала значительной поддержки сирийским курдам.

Вашингтону Турция напомнила о возможности закрытия доступа американским военным на базу Инджирлик, расположенную на турецкой территории. Об этом 30 мая заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, говоря о возможностях для улучшения отношений с американскими партнёрами.

«Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик», — цитирует турецкого министра РИА Новости.

Чавушоглу добавил, что, хотя турецкие власти надеются решить вопрос Манбиджа путём переговоров, если эти надежды иссякнут, «Турция сможет показать свою силу».

Отметим, что прежде Анкара уже на короткое время блокировала американским ВВС доступ на авиабазу Инджирлик в июле 2016 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу © Reuters

4 июня 2018 года во время встречи министра иностранных дел Турции с американским коллегой Майклом Помпео стороны подписали «дорожную карту» по дальнейшим действиям в Манбидже. Проект документа обсуждался ещё 25 мая на заседании турецко-американской рабочей группы по Сирии.

«Встреча прошла успешно. Я ожидаю, что после неё последуют конкретные результаты по силам самообороны курдов (YPG) в Сирии», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Также турецкий министр добавил, что подписание плана станет «поворотной точкой» в двусторонних отношениях Турции с США.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, предварительный вариант «дорожной карты» подразумевает окончательный вывод YPG из Манбиджа в течение 30 дней. После этого американские и турецкие военные приступят к совместному мониторингу местности, а в течение 60 дней после подписания «карты» в городе будет создана местная администрация. Кроме того, по сведениям турецкого агентства, курдские бойцы должны будут сдать оружие, полученное от Пентагона. В МИД Турции рассчитывают, что данный опыт будет распространён в будущем и на другие районы САР.

«Большое беспокойство»

Такой вариант развития событий действительно не исключён на фоне дальнейшего сближения Турции и США. По мнению экспертов, американское командование разочаровалось в сотрудничестве с курдами после того, как те отказались подчиняться США и направились в Африн в начале 2018 года.

В то же время эти события показали, что Анкара способна оказывать значительное влияние на ход событий в Сирии и с её интересами необходимо считаться. Как полагает политолог, востоковед Владимир Сотников, на Вашингтон произвело впечатление и предупреждение о возможном закрытии авиабазы Инджирлик: созданная в 50-х годах, она служит опорной точкой для большинства военных операций США в регионе. Закрытие авиабазы ещё больше затруднило бы ход американской операции, наряду с оттоком курдских бойцов.

«Свою роль сыграл и отход курдских ополченцев в Африн из северных районов САР, и предупреждение о возможном закрытии авиабазы. База Инджирлик — традиционная точка базирования американской авиации в регионе», — отметил Сотников в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. В интервью RT эксперт пояснил, что после того, как курды вопреки воле американцев отправились в Африн, стало ясно, что курды не допустят над собой диктата.

Авиабаза Инджирлик © AFP

«При этом курды показали себя весьма эффективной силой. Курды — важный актор на ближневосточной арене, поэтому США не станут разрывать с ними отношения, а попытаются найти баланс», — подчеркнул эксперт.

Сделав долгожданный шаг навстречу Анкаре, Вашингтон также рассчитывает вбить клин между Россией и Турцией, а, возможно, также между Турцией и Ираном, предполагают эксперты.

Как отметил Владимир Сотников, американцы ревниво следят за переговорами между Турцией и Россией.

«Для Вашингтона очень неприятно было наблюдать, как Турция дистанцируется от того, что принято называть единой политикой НАТО, — считает Сотников. — Сейчас Вашингтон готов закрыть глаза на позицию турецкой стороны по курдским формированиям. Впрочем, Турция проводит собственную политику, ведя диалог как с Россией, так и с США».

Стремясь укрепить отношения с Анкарой, Вашингтон даже готов идти на уступки. Учитывая, что турецкая армия по численности — вторая в НАТО, этот союзник очень важен для США, подчёркивают эксперты.

«Большое беспокойство Вашингтона вызывает наращивание взаимодействия между Турцией и Россией. Это один из факторов, благодаря которым стало возможно заключение американо-турецкой сделки по Манбиджу. Со своей стороны Анкара также будет проводить прагматичную линию. Несомненно, выгодное сотрудничество с Россией продолжится в прежнем русле», — подвёл итог Вавилов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.