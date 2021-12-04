Время удивительных историй: Лукашенко показал политическую закулису

В интервью Дмитрию Киселёву президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто признал Крым российским и поделился тревогами относительно поведения авиации НАТО и непредсказуемых реакций Украины. Сейчас он намерен усиливать военную группировку в этом направлении, рассчитывая при необходимости на поддержку России. Но самым важным моментом разговора, пожалуй, стало то, что Лукашенко фактически открыто признал Россию, Белоруссию и Украину одним народом. Правда, не совсем понятно, почему для осознания этого факта главе Белоруссии потребовались десятки лет.

Интерес к интервью Александра Лукашенко русскому телевидению начал подогреваться за несколько дней до появления в доступе полной версии беседы с Дмитрием Киселёвым. В Сети были опубликованы фрагменты разговора, которые сразу вызвали большой резонанс. Шутка ли – Лукашенко открыто, что ему совсем не свойственно, признал Крым русской территорией. И даже изъявил желание посетить полуостров вместе с Владимиром Путиным, за что глава МИД Кулеба уже объявил его врагом Украины, заявив, что Лукашенко "сжёг все мосты".

Но разговор получился даже более содержательным, чем публичное признание Крыма.

"Саша, Вова и Адик"

Начался разговор с воспоминаний Александра Лукашенко о том, как он в 2014 году, сразу после госпереворота, оказался на Майдане в окружении украинских журналистов, которых мучил только один вопрос – "Чей Крым?" Лукашенко тогда спросил у журналистов: сколько людей погибло, защищая, по их мнению, украинский Крым? Сколько вообще прозвучало выстрелов при "захвате Россией Крыма"? Унылое молчание журналистов объяснило всё ещё тогда.

Далее президент Белоруссии начал вспоминать, как "Саша Турчинов случайно" временно возглавил страну, а сейчас там "Володя Зеленский управляет".

Удивительно, как по-отечески охарактеризовал Лукашенко ситуацию с украинско-еврейскими нацистами – получается, что они якобы попали "в политику случайно". Александр Григорьевич, "Адик Шикльгрубер" тоже попал в политику случайно – просто не поступил в художественное училище, но что из этого получилось, белорусам не нужно напоминать. Вопрос не в том, кто, как и куда попал, а в том, что они там делали, делают и ещё натворят. Вы возьмите "Сашу" и "Володю" и поезжайте в Донбасс, там расскажите про "случайности".

Затем Лукашенко рассказал историю об украинских офицерах, которые учились вместе ещё в советских военных вузах с коллегами из России и Белоруссии и просили донести до высшего руководства в Кремле мысль о том, что, если Россия не заберёт Крым, то в скором времени его "заберёт" НАТО. Сами украинцы умоляли об этом российские власти через русских коллег – спасти Крым от натовского вторжения. В это, кстати, охотно верится, с учётом того, что в 2013 году Пентагон начал размещать тендеры для американских компаний на постройку казарм на полуострове.

Тут тоже возникает вопрос: как это тогдашний битюг Янукович мог согласовать застройку Крыма американцами? Если этот президент с мелкоуголовными замашками сдал интересы России тогда, то что он делает на нашей территории сейчас, и не стоит ли его выдать в качестве подачки Украине? Так, чисто для прикола.

Стоял на колене перед Порошенко!

Крым и Донбасс вообще красной нитью проходили почти через весь разговор Лукашенко и Киселёва. Александр Григорьевич покаялся за свою "проукраинскую позицию" в самом начале конфликта:

После Дебальцева, когда Порошенко перекрыл дорогу, Путин мне говорит: "Ну что творят, надо заканчивать, восстанавливать Донбасс", а я ему говорю: "Если это официально, я готов с Порошенко переговорить". Путин сказал, что поможет восстановить Донбасс. Я на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю ему докладывать это… с великим уважением, на одном колене, образно говоря. Он, в конце концов, согласился. Но через месяц начал делать всё наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением.

Непонятно только, зачем Лукашенко вообще было ездить и тратить время на парня, который находится под внешним управлением. Это как в фильме "Достать коротышку", где главный герой сказал: "Если мне нужен Мартин Вир, я иду прямо к Мартину Виру, а не хожу кругами вокруг психоаналитика его тренера". Очевидно, президент Белоруссии тратил многовато времени именно на психоаналитика. Причём плохого психоаналитика. Неужели Лукашенко этого не понимал? Столько времени было потрачено на Порошенко, затем на Зеленского. К чему это все?

Зачем нужно было тратить столько лет, чтобы сказать:

Я никогда не буду при этой политике на стороне Украины, на стороне националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду с теми, кто хочет спасти Украину, а не превращать её в очаг агрессии против братской России и ещё более братской Белоруссии. Я буду делать всё, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина. Там народ наш. Это мои твёрдые убеждения.

Если там наш народ, а территория находится под внешним управлением – значит, это оккупированная территория. Не так ли? Если "наш народ" находится в оккупации, не должны мы срочно его освободить? Или мы чего-то недопоняли из слов господина президента братской страны?

Александр Лукашенко заявил, что считает русских, белорусов и украинцев одним народом. Но почему для понимания этого простого факта ему потребовалось несколько десятилетий? Фото: president.gov.by

Было бы странновато, если бы Сталин во время Великой Отечественной войны остановил наступление на границе Украины и начал голосом Левитана вещать по радио "Украина – наша! Там наши люди!" Удивительно также, что ведущий "Вестей недели" не задал подобных вопросов. Или нам всё же наплевать на наш народ, который сидит столько в оккупации? Что происходит вообще?

Хочешь мира – готовься к войне

Ещё в рамках беседы с журналистами Александр Григорьевич обрисовал перспективы возможного конфликта со странами НАТО на случай, если таковой произойдёт. "Они же барражируют вокруг Калининграда", – поделился Лукашенко наблюдениями за натовской авиацией.

Добавляет президенту Белоруссии тревог и непредсказуемое поведение Украины, в связи с чем Лукашенко намерен усилить группировку на этом направлении Союзного государства. Глава Белоруссии заверил, что к бою его страна готова, но на Россию рассчитывает.

Если вдруг конфликт, мы, как белорусская армия, вступаем в эту войну первыми, и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного округа России. У нас все отработано.

Далее Лукашенко заявил, что появление ядерного оружия на территории Белоруссии не исключено, если НАТО всё же решит расставить свои ядерные боеголовки в Польше.

Что с того?

Отрадно, что президент Александр Лукашенко считает русских, белорусов и украинцев одним народом. Один народ должен жить в одной стране – это очевидно. Странно лишь, что для этого понимания потребовалось не одно десятилетие. Но лучше поздно, чем никогда. Осталось малое – объединиться с Белоруссией и освободить Украину от оккупации. Всего ничего.