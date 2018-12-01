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Время Трампа отдали Эрдогану: В Кремле подтвердили смену графика Путина
01 декабря 2018, 13:24 • 250 • Политика
После отмены президентом США Дональдом Трампа ранее запланированной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, график лидера РФ был изменен. Это подтвердили в Кремле. В результате изменений в расписании время Трампа отдали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter двумя сообщениями отменил уже назначенную и согласованную встречу на саммите G20 с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что в связи с этим были изменен график встреч Путина. Время Трампа решено было отдать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «график чуть-чуть модифицировали», добавив, что время не совсем то, в которое должна была состояться беседа российского и американского лидера. Просто чуть-чуть сместили - на первую половину дня.
С Эрдоганом, как пояснил Песков, Путин намерен продолжить, в том числе и диалог по урегулированию ситуации в Сирии.
«Да, действительно завтра будет эта встреча в первой половине дня. Там возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом, в том числе этого требуют сирийские дела», - сказал, отвечая на вопрос «Интерфакса», Песков.
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