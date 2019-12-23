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Время сжимается? Эксперт объяснил, почему люди перестали что-либо успевать

23 декабря 2019, 08:54  •  80 • В мире
Эксперт Грег Брейден объяснил, почему люди на Земле перестали что-либо успевать. Он утверждает, что время сжимается, а в сутках теперь всего 16 часов. Впрочем, его теория вызывает вопросы.
Людям не хватает ни на что времени, потому что сейчас в сутках не 24 часа, а всего 16. С таким заявлением выступил бывший технический директор Cisco Systems Грег Брейден.
Он уверяет, за последние полвека время якобы сжалось, а часы обманывают людей. Он ссылается на исследования учёных, связанных с изучением "резонанса Шумана", открытого в 50-х годах прошлого века. Речь идёт о так называемом пульсе планеты, который составлял 7,8 удара в секунду.
Однако в последние десятилетия он менялся и сейчас составляет 13 ударов в секунду. Из-за этого якобы сутки длятся всего 16 часов.
Как отмечает "Комсомольская правда", Брейден подменяет понятия, так как эксперты под "резонансом Шумана" понимают частоту резонанса между планетой и слоем заряженных частиц на высоте в 100 километров. Этот гул можно услышать при помощи радиоприёмника.
От вспышек на Солнце "пульс" может меняться, из-за чего люди и могут себя плохо чувствовать во время магнитных бурь. Но в среднем резонанс остаётся стабильным - в районе семи-восьми ударов в секунду
При этом Брейден в своё время разводил панику вокруг того, что по календарю майя конец света должен был наступить в 2012 году.

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