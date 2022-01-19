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Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
19 января 2022, 18:00 • 202 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков назвал три способа усмирить воинственную Америку, которая год за годом подталкивает мир к войне. Время абсолютной гегемонии США закончилось.
Состоявшиеся в начале января переговоры между Россией, США и НАТО результатов не принесли. Запад отказался давать Москве гарантии, что НАТО не станет расширяться на восток. И что Украина с Грузией никогда не станут членами альянса.
И несмотря на то, что американская сторона выразила готовность продолжать переговоры, надежды на достижение положительного для России результата остаётся мало.
Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с "Народными новостями" рассказал, какие меры может принять Москва, чтобы вынудить Штаты учитывать её интересы.
Первый способ - создать русско-китайский военный блок или хотя бы начать переговоры о его создании. Можно создать целую ось стран, выступающих против США, куда войдут традиционные враги Америки, вроде Ирана и КНДР.
Второй способ - начать развёртывать военные силы в Латинской Америке, где есть немало стран, которым не нравится политика США.
Третий способ - заявить о планах оснастить ракеты "Сармат" и топреды подводного беспилотника "Посейдон" термоядерными боеприпасами. Одно только это заявление станет для Штатов холодным душем.
- считает эксперт.
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