Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку

Военный эксперт Константин Сивков назвал три способа усмирить воинственную Америку, которая год за годом подталкивает мир к войне. Время абсолютной гегемонии США закончилось.

Состоявшиеся в начале января переговоры между Россией, США и НАТО результатов не принесли. Запад отказался давать Москве гарантии, что НАТО не станет расширяться на восток. И что Украина с Грузией никогда не станут членами альянса.

И несмотря на то, что американская сторона выразила готовность продолжать переговоры, надежды на достижение положительного для России результата остаётся мало.

Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с "Народными новостями" рассказал, какие меры может принять Москва, чтобы вынудить Штаты учитывать её интересы.

Первый способ - создать русско-китайский военный блок или хотя бы начать переговоры о его создании. Можно создать целую ось стран, выступающих против США, куда войдут традиционные враги Америки, вроде Ирана и КНДР.

Второй способ - начать развёртывать военные силы в Латинской Америке, где есть немало стран, которым не нравится политика США.

Третий способ - заявить о планах оснастить ракеты "Сармат" и топреды подводного беспилотника "Посейдон" термоядерными боеприпасами. Одно только это заявление станет для Штатов холодным душем.

Это должны быть неординарные действия. Они смогут заставить американцев сесть за стол переговоров. Простое наращивание войск ничего не даст,

- считает эксперт.