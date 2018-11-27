«Время спрессовывается. Масштаб задач очень большой»: Путин устроил новую встряску чиновникам на совете по науке

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования. Он предупредил, что время спрессовывается, а масштаб задач очень большой. Если не принять меры, то можно отстать навсегда.

Президент России Владимир Путин устроил чиновникам новую встряску на совете по науке. Глава государства заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России. По его мнению, ведомства не выполняют поставленных перед ними задач.

Путин отметил, что в 2017 году в академических институтах отчеты о результатах исследований не представили по 40% из заявленных тем. Президент предупредил, что пора прекращать заниматься распылением денег и «пережевывать вчерашние проблемы». В противном случае Россия рискует навсегда отстать от технического прогресса.