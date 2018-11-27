|
«Время спрессовывается. Масштаб задач очень большой»: Путин устроил новую встряску чиновникам на совете по науке
27 ноября 2018, 21:39 • 84 • Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования. Он предупредил, что время спрессовывается, а масштаб задач очень большой. Если не принять меры, то можно отстать навсегда.
Президент России Владимир Путин устроил чиновникам новую встряску на совете по науке. Глава государства заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России. По его мнению, ведомства не выполняют поставленных перед ними задач.
Путин отметил, что в 2017 году в академических институтах отчеты о результатах исследований не представили по 40% из заявленных тем. Президент предупредил, что пора прекращать заниматься распылением денег и «пережевывать вчерашние проблемы». В противном случае Россия рискует навсегда отстать от технического прогресса.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 05:12
|
26 ноября 2018, 13:09
|
23 ноября 2018, 07:09
|
26 ноября 2018, 11:24
|
22 ноября 2018, 21:24
|
22 ноября 2018, 11:39
|
21 ноября 2018, 19:09