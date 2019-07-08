«Время романтики прошло»: Политолог оценил шансы Беглова на победу в выборах

Ровно через два месяца, 8 сентября, в единый день голосования в Петербурге пройдут губернаторские выборы. И сегодня, 8 июля стало понятно, что претендовать на высший городской пост будут четыре человека. Последним зарегистрированным кандидатом стал Александр Беглов.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. И их осталось четверо

- Да, действительно. На заседании избирательной комиссии было принято решение зарегистрировать в качестве кандидата Беглова Александра Дмитриевича, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» представитель горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

Таким образом, на должность губернатора Санкт-Петербурга будут претендовать четверо: представитель КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко; выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов; представитель «Справедливой России» и прекрасной половины человечества Надежда Тихонова, а также Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец.

По закону кандидаты от партий должны были собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов - пройти так называемый муниципальный фильтр, а самовыдвиженцам требовалось еще и получить поддержку от простых Петербуржцев. За Александра Беглова его команда собрала больше 80 тысяч подписей.

Эти четверо стали единственными из 28 претендентов, подавших заявление в горизбирком об участии в выборах. Впрочем, для большинства это была лишь попытка пиара, так как хоть какие-то подписи представили лишь 11 человек.

- 1 из них попросил прекратить свой статус кандидата, 23 из оставшихся не представили необходимых документов и получили отказ в регистрации, - сообщает петербургский горизбирком.

12 июля планируется проведение жеребьевки для распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. С 10 августа до 6 сентября кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ

Напомним, что Александр Беглов является временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга с 3 октября 2018 года, когда стало известно об отставке прежнего главы города Георгия Полтавченко.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Станислав Еремеев, политолог, Ректор государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. Пушкина»:

- Сегодня как никогда избиратель становится очень прагматичным, и он смотрит, что реально для улучшения его жизни и среды обитания может сделать тот или иной кандидат. Еще не началась агитационная программа, но мы понимаем, что помимо обещаний, должна быть реальность. Сегодня ресурсная база Петербурга ограничена. В этих условиях у Беглова есть объективные преимущества, которые заключаются в том, что он, как федеральный политик, опирается на федеральный центр и направляет средства на решение важных проблем с детскими садами, школами, здравоохранением, износом теплосетей, метрополитеном и много другого. Тот человек, который победит на выборах должен иметь опыт взаимодействия с федеральными структурами и пользоваться доверием генерального центра. Время романтики прошло. Наступает время прагматизма.