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Время решений: кабмин сократил срок согласования документов до четырех часов

23 марта 2020, 04:35  •  17 • Политика
Из-за пандемии COVID-19 кабмин резко ускорил все бюрократические процедуры. Подготовка документов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, должна занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа, говорится в поручении вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ускорение документооборота — необходимость, учитывая огромное количество мероприятий, которые реализуют власти в связи с эпидемией. В одном только плане действий по поддержке российской экономики более 50 пунктов, и по каждому предусмотрен жесткий дедлайн. По состоянию на субботу, 21 марта, выполненными значились 12 правительственных поручений.

Успеть за сутки

Поручение главам федеральных органов исполнительной власти за подписью вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко датировано 17 марта (копия есть у «Известий»). С этого дня федеральные чиновники должны были перейти на ускоренный документооборот. Подготовка проектов документов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, «с момента получения соответствующего указания­» должна занимать не более суток, а на их межведомственное согласование отводится всего четыре часа.
Количество приказов, поручений, распоряжений и других документов растет пропорционально распространению коронавирусной инфекции. Каждый день принимаются новые меры — как эпидемиологические, так и финансово-экономические. Так, в принятом 17 марта правительственном плане первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии значатся четыре раздела и 54 поручения. В частности, это обеспечение товарами первой необходимости населения, помощь отраслям, оказавшимся в зоне риска, поддержка малого и среднего бизнеса, а также общесистемные меры.
Дедлайн у большинства поручений — конец марта – апрель. Однако, по данным на 21 марта (отчет имеется в распоряжении «Известий»), пять пунктов из этого плана уже значились выполненными, в том числе досрочно. В частности, от весового контроля освобождены транспортные средства, перевозящие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (срок исполнения был 25.03.2020); туроператоров в сфере выездного туризма освободили от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь»; специальным постановлением отменили штрафы по отдельным госконтрактам в случае нарушений обязательств из-за последствий коронавирусной инфекции.
Еще более оперативно — максимум за сутки — были выполнены семь поручений главы правительства Михаила Мишустина от 16 марта. В частности, актуализирована информация о фактическом наличии аппаратов искусственной вентиляции легких — на складах производителей они отсутствуют или законтрактованы под ранее заключенные договоры, организована работа по налаживанию выпуска аппаратов ИВЛ, говорится в отчете чиновников. Также утверждены временные правила оформления больничных, внесены законопроекты об административной ответственности за нарушение правил карантина, создан и функционирует сайт «Коронавирус COVID-19», а в правительстве обеспечена возможность проведения совещаний в режиме видеоконференций.

Качество vs количество

Скорость принятия решений может и должна сопровождаться качеством их проработки и исполнения, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Сразу после назначения Михаила Мишустина на должность премьера было понятно, что новый глава кабмина сделает ставку не только на учет и контроль, но и на скорость прохождения документов, отметил он.
— Дебюрократизация, ускорение документооборота и жесткая ответственность за исполнение принятых решений — это то, что определяет эффективность и качество госуправления, — сказал «Известиям» Константин Калачев. — Естественно, ситуация с коронавирусом требует оперативных действий. Но COVID-19 лишь часть проблем, с которыми сейчас сталкивается страна и мир в целом. Ведь пандемия влияет и на экономику. В этой ситуации скорость реакции должна быть максимально быстрой и адекватной. Можно сказать, что правительство на правильном пути.
Быстрота согласования решений не всегда идет на пользу, но в сложившейся ситуации принятая мера оправдана, считает политолог Дмитрий Фетисов.
— С одной стороны, иногда слишком поспешные решения могут навредить эффективности. Но с другой, сама обстановка, необходимость срочно и оперативно реагировать требуют прохождения всех управленческих каналов действительно в сжатые сроки, — пояснил «Известиям» эксперт.
От правительства сейчас требуется четкая и слаженная работа, подчеркнул политолог.

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