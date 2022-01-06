Время работает на нас!

Западная экспансия против государств СНГ имеет последствия, противоположные тем, которые выгодны Западу

Итак, все государства-члены ОДКБ выразили готовность помочь Казахстану, попавшему под очередной удар западной гибридной войны. И хотя Белоруссия объявила об этом не самой первой, для Минска и это большой шаг в правильном направлении.

Власти Белоруссии готовы оказать помощь Казахстану и до конца выполнят союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном 6 января в связи с событиями в Казахстане: «Белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан».

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая тридцать лет существовала как некий симулякр альтернативы блоку НАТО, наконец-то, оказалась реально востребованной. Причём в рамках самого актуального сценария – как универсальный инструмент для пресечения так называемых «цветных революций» во всех их разновидностях, а проще говоря, систематически организуемых Западом на территории бывшего Советского Союза государственных переворотов.

Обращает на себя внимание тот единодушный энтузиазм, с которым государства-члены ОДКБ объявили о готовности отправить свои войска в состав миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Никто не отказался. Даже Белоруссия, которая прежде систематически уклонялась от практического участия в любых военно-политических мероприятиях за пределами своих границ, на этот раз поступила по-другому.

И тому есть существенные причины. В первую очередь у самой Белоруссии. Законная власть этой республики, а по большому счету и сама страна сумели выстоять против недавней американо-польско-литовской гибридной войны только благодаря опоре на плечо верного союзника – Российской Федерации. Белорусы оказались прилежными учениками. Он оценили по достоинству значение России как надёжного гаранта безопасности собственной территории от внешних посягательств. И прониклись пониманием того, что в трудные времена западной агрессии и блокады никто и ничто не спасет Белую Русь в смысле её социально-экономического выживания, кроме скорейшей и полнейшей интеграции в российское торгово-экономическое пространство.

Ради этого была срочно подготовлены и без проволочек подписаны фундаментальные российско-белорусские документы, в результате чего почти символическое понятие Союзного Государства стало наполняться реальным смыслом и практическим содержанием.

Между тем, очередной западный «натиск на Восток» в его современном гибридном формате продолжается. И это стимулирует новые государства из так называемого ближнего зарубежья начинать двигаться по тому же пути.

Нет ничего странного в том, что максимальную активность в нынешней ситуации с Казахстаном проявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. И не только потому, что он в данный момент исполняет обязанности председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ. При всех своих известных особенностях он всё-таки армянин. И очень хорошо понимает, что кроме России гарантировать его стране безопасность и неприкосновенность границ не может и не станет никто другой.

И Россия, верная своим обязательствам в рамках ОДКБ, никогда не отказывала Еревану в защите его законных интересов в рамках международно-признанных государственных границ Армении.

Именно поэтому не кто иной, как Пашинян, стал одним из главных инициаторов активизации ОДКБ в целях придания этому довольно символическому военному блоку реального содержания и достойного веса. Для самой Армении это крайне важно.

Другие страны-члены ОДКБ тоже явным образом сознают, что оставаться в одиночестве перед лицом усиления мировой нестабильности, растущих внешних угроз и постоянной диверсионной деятельности Запада – дело бесперспективное. И потому начинают все больше подтягиваться к России, которая становится в их глазах все более востребованным покровителем и защитником. Для самой России это тоже отнюдь не бесполезное дело, поскольку способствует укреплению её собственной безопасности по всему периметру границ РФ.

Можно уже сегодня констатировать, что развёрнутое Западом очередное стратегическое наступление против России, в ходе которого на данном этапе главный удар наносится по российской периферии – её ближнему зарубежью, породило эффект, противоположный тому, на который рассчитывали на Западе. А именно, на пространстве бывшего СССР заметно усиливаются центростремительные тенденции, продиктованные стремлением окраинных постсоветских государств получить надёжную защиту от гибридных угроз извне и одновременно гарантировать свою социально-экономическую безопасность путём наращивания интеграции с Россией, вместо прежней ориентации на манипулирующий блокадами и санкциями Запад.

При этом местные властные элиты, в отличие от прежних беззаботных лет, когда они могли позволить себе напропалую якшаться с западными «партнёрами» даже вопреки коренным интересам своих народов, сегодня начинают понимать, что речь идет уже об их собственном выживании. Потому что те правительства, которые дают отпор западным проискам, таким как «цветные революции», становятся врагами Запада и на пощаду могут не рассчитывать. И этим правителям ничего не остается, кроме как умерить свои незалежно-суверенные амбиции и поискать себе, может быть, чуть менее комфортное, но точно более безопасное место под сенью российского орла.

Таким образом, спасибо Западу: впервые за тридцать лет на постсоветском пространстве возникает и все более широко распространяется устойчивая интеграционная и кое-где даже объединительная тенденция, которая идёт на смену бывшему безоглядному «разбеганию галактик».

Впрочем, не будем забегать вперед. На данном этапе речь идёт о сохранении для будущего того исторического пространства, которое всегда занимали близкие к России народы. Не растерять это пространство стремятся и сами эти народы, особенно с учётом той трагедии, которая произошла с Украиной. На сегодня это важнейшая из задач, частью которой является и возвращение в родной дом захваченной Западом украинской земли.