«Время пришло»: в ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список препаратов и весь правоприменительный механизм будут разработаны совместно с Минздравом. Также в ведомстве предлагают ввести обязательные анализы для водителей, которым возвращают удостоверения после истечения срока лишения прав.

ГИБДД России готовит новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Об этом RT рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

В частности, в ведомстве намерены привлекать к административной ответственности за пьяную езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Такие препараты не подпадают под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен.

«В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдаётся акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нём лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — заявил Быков.

По его словам, документ, выдаваемый по результатам освидетельствования, не содержит однозначного вывода о наличии или отсутствии опьянения. Быков добавил, что подобные препараты часто принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться.

Собеседник RT отметил, что только в Москве в 2017 году медиками было выдано 224 подобных акта.

«Время пришло. В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел», — подчеркнул начальник управления ДПС.

При этом судебная практика по этому вопросу не так однозначна. Так, в ГИБДД зафиксировали случаи привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за употребление препаратов, которые применяются для стабилизации давления.

Какие именно лекарства подпадут под запрет и каковы будут пороговые значения, после которых в отношении водителя будут применяться санкции, должны решать специалисты Минздрава, отметил Быков.

«В идеале стоило бы сделать специальные пометки на этих препаратах, чтобы автомобилисты понимали, что после их употребления за руль садиться нельзя», — подчеркнул представитель ведомства.

В Госавтоинспекции рассчитывают, что со временем будет создана всероссийская база медицинских противопоказаний, куда любой врач смог бы вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.

«Технически мы к этому готовы. Минздрав нас слышит, но ссылается на то, что в этом случае будет разглашение врачебной тайны. Мы это понимаем и не просим никаких лишних сведений, нам просто важно знать, можно этому человеку управлять автомобилем или нет», — добавил Быков.

Ещё одна инициатива ГИБДД связана с процедурой возврата удостоверения водителям, задержанным за вождение в нетрезвом виде. Сейчас, чтобы получить документ после истечения срока лишения прав, они должны предоставить в ГИБДД медицинскую справку с заключением нарколога и психиатра об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством.

В Госавтоинспекции считают необходимым ввести обязательную сдачу биологических материалов (мочи или крови) для выдачи положительного заключения врача. Сейчас врачи оставляют этот вопрос на своё усмотрение.

«Мы провели выборочную проверку таких справок в Москве и выяснили, что довольно большой процент из них — липовые. Обязательные анализы помогли бы как-то решить проблему», — считают в ГИБДД.

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Кроме того, существует опасность, что лишённые прав граждане могут не до конца излечиться от алкогольной или наркотической зависимости, а при отсутствии характерных признаков заболеваний достоверно обнаружить такую зависимость можно только с помощью лабораторных исследований.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с RT поддержал инициативы Госавтоинспекции. «Не имея на руках документов, трудно что-то обстоятельно комментировать. Но действительно, есть антигистаминные препараты, фенобарбитал и другие лекарства, которые заметно влияют на поведение водителя, замедляют его реакцию. Тут надо внимательно всё прописывать, разбираться в разрешённых дозах и так далее. Идея с маркировкой таких лекарств, что они противопоказаны автомобилистам, мне кажется очень хорошей», — отметил он.

Брюн считает, что брать анализы у лишённых прав за пьянство водителей нужно не только перед возвратом удостоверения, но и на протяжении всего срока лишения. «Они должны каждый месяц за свой счёт подтверждать, что они не алкоголики и не наркоманы. И с частными конторами, которые сейчас выдают эти справки за деньги, тоже нужно что-то делать», — добавил он.

Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с RT назвал идею разумной, но в то же время указал на необходимость проработки наказания.

«С алкоголем всё ясно. Научно доказано, что до 0,5 промилле водитель как трезвый, до 1 промилле он уже в низкой группе риска совершения смертельного ДТП, до 1,5 промилле — в средней, а свыше 1,5 — в высокой. В случае с седативными препаратами таких исследований нет», — отметил Шкуматов.

По его словам, для каждого препарата необходимо чётко прописать все пороговые значения.

«Допустим, я неделю назад принял противоаллергический препарат, а выводится он из крови две недели. И что, если меня остановят, я должен отдавать права на полтора года? Это не очень справедливо, ведь я абсолютно трезв. Я бы вообще ответственность за употребление лекарств не вписывал в статью 12.8 КоАП, а прописал бы отдельным пунктом, чтобы там не было лишения прав, а был лишь штраф», — добавил он.

Комментируя предложение брать анализы у водителей перед возвращением прав в обязательном порядке, Шкуматов отметил, что такая инициатива ГИБДД вполне уместна.

«Брать такие пробы ежемесячно, как предлагает Евгений Брюн, было бы, может, и правильно. Тогда контроль был бы максимально плотным. Но это и серьёзные материальные расходы, и в целом карательная мера. Здесь у ГИБДД некий средний вариант между тем, что сейчас, и самым жёстким сценарием, поэтому я его поддерживаю», — добавил эксперт.

По данным Госавтоинспекции, с января по октябрь полицейские в общей сложности привлекли к ответственности около 532 тыс. автомобилистов, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии или отказались от медосвидетельствования. Из них почти 63 тыс. водителей «попались» не в первый раз, вследствие чего в отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.