Время платить по счетам: что может стоять за обещаниями Трампа сократить госдолг США

Выступая на встрече с американскими рабочими, Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты начнут выплачивать государственный долг, который сейчас составляет более $21,5 трлн. Подобные заявления он делал ещё во время своей избирательной кампании 2016 года. Тогда будущий глава Белого дома обещал погасить долг за два президентских срока. Однако с того момента, как он занял президентское кресло, сумма задолженности увеличилась на $1,7 трлн. Эксперты сомневаются, что Трампу удастся хотя бы сократить госдолг, поскольку для этого США необходимо решить вопрос дефицита бюджета, который в следующем году может составить около $1 млрд.

Соединённые Штаты начнут выплачивать государственный долг, который на данный момент превышает $21,5 трлн. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с американскими рабочими в Белом доме.

«Мы начнём выплачивать наш долг. Мы накопили много долгов, но у нас есть невероятный потенциал. Предыдущие администрации усугубляли ситуацию из-за своей некомпетентности — они заключали сделки, которым нельзя было давать ход. Все знали, что это плохие условия для торговли, но никак их не меняли. Но мы всё изменим очень быстро», — заявил Трамп, отвечая на вопрос об экономике и международной торговле.

По словам американского президента, в результате непрофессиональных действий предыдущих администраций из американской экономики в другие страны были выведены огромные средства.

Трамп неоднократно поднимал вопрос государственного долга США, в том числе в ходе своей президентской кампании 2016 года. Тогда он обещал избирателям, что полностью избавится от госдолга США за восемь лет президентства, намекая на своё неизбежное переизбрание.

При этом с момента вступления Трампа в должность президента госдолг США увеличился ещё на $1,7 трлн. Бюджетный дефицит в 2018 фискальном году также вырос на 17%, составив $782 млрд, а в 2019 году, по прогнозам Белого дома, он превысит отметку в $1 трлн.

Для того чтобы сократить госдолг, Трамп добивается увеличения темпов роста ВВП, которые должны составить 3% в год. Это, по мнению президента, приведёт к увеличению налоговых поступлений. Но чтобы достичь таких значений, Трамп снизил налоги для корпораций с 35% до 21%.

Резать по живому

Помимо увеличения роста ВВП, Трамп предлагает существенно снизить траты на все государственные программы, кроме обороны, включая здравоохранение, образование и выделение международной помощи. За это президент и Республиканская партия подверглись критике со стороны демократов, которые заявили, что такие меры спровоцируют бюджетный дефицит.

«Республиканцы в конгрессе продвигают свой план, чтобы уничтожить программы медицинского страхования Medicare, Medicaid и социальную страховку, за счёт которой живут пенсионеры и их семьи. Всё это происходит через несколько месяцев после того, как они увеличили дефицит ещё на $2 трлн своими налоговыми махинациями в пользу богатых», — приводит издание The Hill слова лидера демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

Представитель комитета по ответственному федеральному бюджету Тайлер Эвилсайзер отметил, что для начала выплат по госдолгу необходимо создать профицит федерального бюджета. Это потребует радикального изменения политического курса, что Трампу будет весьма трудно сделать за оставшиеся два года на посту президента.

«В следующем году дефицит бюджета может составить от $973 млрд до $1,085 трлн. Балансировка бюджета потребует снизить траты на 22—24% или повысить доходность на 28—32%. Такие глобальные перемены вряд ли можно уместить в два года», — приводит слова эксперта портал The Fiscal Times.

Элегантное решение

Противники Трампа утверждают, что, кроме сокращения программ социального и медицинского страхования, 45-й президент США предлагал и более нетривиальные способы сократить американский госдолг.

Так, в своей книге «Трамп: страх в Белом доме» известный американский журналист Боб Вудворд утверждает, что в ходе одного из совещаний по вопросам долга президент якобы предложил своему советнику по экономике Гэри Кону выплатить долг за счёт создания новой денежной массы.

«Просто включите печатные станки и напечатайте деньги», — именно такое предложение, по словам Вудворда, выдвинул Трамп.

Счётчик национального долга США

globallookpress.com

© Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

«Так не делается. У нас на руках огромные дефициты, которые нужно принимать во внимание. Правительство не сводит баланс подобным образом», — ответил, по версии журналиста, Гэри Кон, который якобы был «поражён отсутствием здравого смысла».

Кроме того, в книге утверждается, что Трамп предлагал использовать для выплаты долга доходы от повышения процентных ставок по кредитам.

«Мы просто займём много денег, придержим их, а потом продадим для получения прибыли», — якобы предложил Трамп.

Позднее Гэри Кон заявил, что описанный в книге диалог является вымышленным, а сам он поддерживает экономическую политику Трампа. В свою очередь, президент назвал книгу Вудворда «мошенничеством, полным выдуманных историй».

Государственный баланс

С точки зрения теории, сократить госдолг можно, но для этого нужно в первую очередь сократить дефицит государственного бюджета, отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Ему следовало начинать с этого, обещать именно то, что он добьётся профицита бюджета. Когда появится профицит, начнёт сокращаться госдолг. Конечно, выплатить его он не сможет, но теоретически сократить его можно, если бы были высокие темпы роста, большая прибыль в казне и преодоление дефицита. Без этого никакое сокращение долга невозможно», — пояснил эксперт.

Заявление Трампа непрактично, потому что первая задача — сокращение госрасходов — до сих пор не решена, добавил Рогулёв.

«Всё это происходит не мгновенно. Хорошо, если возрастут темпы роста экономики, но это должен быть не просто рост ВВП. Такой стремительный разгон, до 4%, может привести к перегреву экономики, за которым может последовать спад и экономический кризис. Он хочет раскрутить маховик экономики с созданием рабочих мест, но это задача не одного года или двух лет. Приведёт ли это к профициту бюджета — большой вопрос», — отметил он.

Фактор риска

Заявление Трампа было сделано из-за предстоящих выборов в конгресс, считает политолог Сергей Михеев. Однако хорошо то, что он уже признаёт наличие госдолга как проблемы для США, полагает эксперт.

«Это действительно очень большая проблема для американской экономики. Иногда можно услышать мнение, что это всё полная ерунда, а на самом деле госдолг США никакого негативного влияния на экономику не оказывает и для Америки это не проблема, поскольку они сами печатают доллары», — пояснил Михеев.

Тем не менее, как считает эксперт, уже само признание Трампом наличия такой проблемы — интересный момент для внутриполитического дискурса в США.

«Это фактор риска, и Трамп воспринимает это именно как фактор риска. Но вместе с тем понятно, что просто взять и избавиться от госдолга при всём желании ему не удастся. Можно его уменьшить или приостановить рост, но то, что за оставшийся президентский срок он сможет выплатить весь госдолг, кажется фантастическим», — говорит Михеев.

«Рост госдолга связан с вполне осознанной экономической политикой, которая проводилась в США на протяжении достаточно большого количества времени. Долг же не просто так взял и вырос. Это длительное время было способом решения различных проблем для властей США и экономической элиты. Такие гигантские цифры появились не за четыре года и даже не за восемь — долг рос очень много лет, и этот рост был сам по себе частью политики США. Теперь же для того, чтобы его аннулировать, им нужно изменить многие традиционные подходы, изменить эту политику. Но пока что, несмотря на все революционные заявления Трампа, этого не происходит», — заключил эксперт.