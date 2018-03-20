Время платить по счетам

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Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной кампании 2007 года. В 2011-м возглавляемая им Франция приняла самое активное участие в военном вмешательстве в гражданскую войну в Ливии, в результате которой Каддафи был свергнут и убит.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий