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Время платить по счетам

20 марта 2018, 19:24  •  178 • Карикатуры

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной кампании 2007 года. В 2011-м возглавляемая им Франция приняла самое активное участие в военном вмешательстве в гражданскую войну в Ливии, в результате которой Каддафи был свергнут и убит.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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