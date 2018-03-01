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Время перемен: Российские ГРЭС и заводы обнаружены в списке целей, подлежащих ядерному уничтожению

01 марта 2018, 15:09  •  360 • Политика
Список российских стратегических целей, отмеченных в американском военном докладе от 2001 года, вызвал бурную реакцию соцсетей.
Некоторое время назад соцсети обратили внимание на достаточно интересный исторический документ - план ядерной атаки США против России, составленный еще в 2001 году общественной организацией Natural Resources Defense Council (NRDC). Доклад привлек к себе внимание благодаря целому ряду факторов. Прежде всего, своему названию - "Военный план: Пора перемен".
Поскольку целью документа являлась модернизация устаревших к началу 2000-х ядерных доктрин и стратегий времен холодной войны, такое название было вполне уместно. Пользователям соцсетей оно, впрочем, показалось и того более говорящим, учитывая, что назначение военного плана - показать, как Россия может быть стерта с карты мира.
Другой интересной частью доклада был список целей, выбранных для поражения американским ядерным оружием. Конечно, на первый взгляд здесь все было достаточно очевидно. Большинство стратегических целей сконцентрировано в европейской части России в районе основных урбанистических центров.
Тем не менее при повторном рассмотрении доклада обращает на себя внимание предельное внимание к деталям, проявленное составителями доклада. Они не ограничивают себя уничтожением только "очевидных" стратегических целей: Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов и т. д. На карте гипотетического "первого удара" отмечены и, что называется, объекты регионального значения: местные электростанции, алюминиевые заводы и металлургические комбинаты.
Столь неординарный выбор целей даже заставил пользователей российского сегмента соцсетей составить демонстративную картинку с перечнем всех основных ГРЭС и заводов, подлежащих ядерному уничтожению.

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