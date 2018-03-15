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Время ожидания: СК проверяет подмосковных врачей на причастность к смерти мужчины в городской больнице

15 марта 2018, 23:24  •  53 • В России
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Дзержинской горбольнице 44-летнего Газиса Гизатулина. По словам жены погибшего, она вызывала к мужу на дом скорую помощь, однако бригада так и не приехала. Женщине пришлось самостоятельно везти супруга в больницу, но там врачи, как она уверяет, отказались осматривать больного. Вскоре мужчина скончался. В Министерстве здравоохранения Московской области уже признали, что вина за смерть пациента лежит на медучреждении.
 
РИА Новости
 

Трагический инцидент в Московской области произошёл 20 февраля. Как выяснил RT, около 20:00 житель города Дзержинский, 44-летний Газис Гизатулин, пожаловался своей жене Елене на боли в груди. Женщина позвонила в скорую, но там сказали, что отправить к ним машину не смогут.

«Мне сказали, что скорая помощь у нас не такая уж и скорая и свободных экипажей сейчас нет, — вспоминает Елена. — Между тем мужу становилось всё хуже, и где-то минут через пятьдесят я ещё раз позвонила в скорую. Но там мне снова заявили, что все машины на вызовах: одна поехала за роженицей в Видное, вторая — за пенсионером. И предложили лечить мужа самой, дать ему нитроглицерин».

По словам женщины, нитроглицерина в домашней аптечке не нашлось.

«Был только валокордин, но лучше Газису от него не стало, — рассказывает Елена. — И я решила везти его в больницу сама».

Шутки над больным

Однако в приёмном отделении Дзержинской городской больницы, куда Елена привезла мужа, ей ответили, что все специалисты заняты.  

«Лишь только через двадцать минут, когда я уже начала кричать, чтобы нам помогли, девушка с ресепшен предложила сделать ЭКГ, — рассказывает Елена. — Она завела нас в кабинет, но до процедуры дело не дошло, поскольку врач осматривал беременную девушку с болями в животе».

Газисом Гизатулиным медики занялись только после того, как бездействием врачей возмутились другие посетили больницы.

«К этому времени на мужа страшно было смотреть: он лежал на кушетке и выл от боли, — плачет женщина. — Другие пациенты тоже стали говорить врачам: «Помогите наконец человеку!» И врачи стали помогать. Но как... Сначала не могли прикрепить датчики, а потом шутить начали, что из-за обильной растительности на теле мужа датчики показывают ерунду! Вы представляете, человек кричит от боли, а они смеются».   

В итоге, по словам Елены, врачи поставили мужу укол кетарола, дали «на всякий случай» какой-то препарат от давления и предложили вернуться домой. «Я говорю врачу: «Вы, вообще, в своём уме?» А нам всё равно говорят: «Уезжайте в Люберцы, там кардиоотделение есть, а здесь мы уже всё, что могли, сделали».

Смерть на лавочке

Елена говорит, что врачи, выписав направление в другую клинику, фактически вытолкали их из больницы. Но семейная пара не смогла дойти даже до своей машины. Прямо на крыльце Газиса скрутило от боли, и он лёг на скамейку неподалёку.

Дальнейшие действия дзержинских медиков, по словам Елены, напоминали театр абсурда. «Врач, увидев, что мужу стало совсем плохо, подошла и сказала, что сейчас пойдёт и вызовет скорую помощь, — рассказывает Елена. — Я металась от мужа к крыльцу больницы. И никто к нам не шёл. Я уже сама побежала в отделение реанимации и силком оттуда притащила врача к мужу. Он прощупал Газису пульс и стал кричать, чтобы мужчину срочно везли в реанимацию».

21 февраля в 00:45 врачи сообщили Елене, что её муж умер. По заключению патологоанатома, причина смерти — сердечная недостаточность, острая очаговая ишемическая дистрофия миокарда.

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«Я слышала, что в больницах творится бардак, но никогда не думала, что всё так плохо, — говорит Елена, которая до сих пор не пришла в себя после смерти супруга. — Газис у нас золотой папа был. Младший ребёнок не знает, что папа умер. Думает, что папа в больнице лечится».

Даже не извинились

21 февраля 2017 года Елена написала заявление в полицию с требованием разобраться в причинах бездействия персонала Дзержинской больницы. В самом лечебном заведении перед женщиной даже не извинились и всю вину переложили на службу скорой помощи — раз скорая не смогла вовремя доехать, значит, они и виноваты.

Между тем историей смерти 44-летнего мужчины заинтересовался Следственный комитет. Как сообщила RT старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следователи начали проверку по факту смерти Газиса Гизатулина.

«Потерпевшая обратилась сначала в полицию, из полиции к нам только 13 марта поступили материалы проверки. Сегодня второй день, как следователь проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают лиц, которые имеют отношение к этой истории. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас ждут результаты экспертизы, чтобы установить, в результате чего мужчина скончался», — сообщила Врадий.

14 марта Елене пришли бумаги из Минздрава, где за подписью замминистра ей выражают соболезнования, а также признают, что вина за смерть Газиса Гизатулина лежит на медучреждении. В документе сказано, что главврачу Дзержинской городской больницы выдано предписание устранить недоработки, приведшие к смерти мужчины.

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