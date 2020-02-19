Время отставок

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил своему «ближнему кругу» о принятом Владимиром Зеленским кадровом решении. Премьер Алексей Гончарук, вероятно, «смажет лыжи» по итогам пятничного отчёта. Что же до Вадима Пристайко, то под министра «копает» новый глава президентской администрации Андрей Ермак. В отличие от Гончарука с Рябошапкой, Пристайко не намерен сдаваться без боя, и собирается поставить перед Зеленским вопрос о доверии. Поговаривают, что на отставке Пристайко настояла Москва.

Уход генпрокурора явно не изменит «погоды» - за время своего пребывания на высоком посту, Рябошапка так ничем и не отличился. Удерживали его на высоком посту в преддверии открытия рынка земли, но, поскольку земельный вопрос решено было отложить после консультаций с на днях посетившим Киев главой госдепартамента США Помпео, Рябошапке успеют подыскать подходящего сменщика, который устроит и европейцев, и американцев. Сам Рябошапка, по его же словам, за высокое кресло не держится и мечтает вернуться домой, во Францию. Гончарук, по слухам, приглядел себе тёплое местечко в украинском представительстве некоего западного инвестиционного фонда. По закону снимать его с должности, вообще-то, нельзя (премьер должен был проработать на своём посту не менее года), но он полон решимости добровольно подать в отставку, чтобы не разделять ответственности со «слугами народа» за катящуюся в тартарары экономику. Накануне эксперты подсчитали, что для того, чтобы вернуться к показателям 2013 года, должно пройти не менее 50 лет.

А вот с Пристайко – случай особый. После того, как в офисе президента сменился хозяин, над министром начало «капать». Андрей Ермак выстраивает личный канал коммуникации с Москвой, а министр Пристайко всякий раз накануне важных событий говорит или делает что-то такое, что ставит оживающие российско-украинские связи под большой вопрос. Для Ермака Пристайко стал главным раздражителем и, к тому же, российские партнёры не в восторге от русофобских высказываний главы МИД. Интрига же в том, что Владимир Зеленский не желал бы менять главу МИД, стремясь сохранить паритет между Пристайко и Ермаком. Примечательно, что в поддержку Пристайко нынче трубят все близкие к Петру Порошенко средства массовой информации – эти двое явно успели найти общий язык.