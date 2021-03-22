Время, отпущенное Достоевским, истекло: Михалков вынес приговор "братьям-славянам"

Великий русский писатель Фёдор Достоевский оставил после себя дневники, которые сегодня больше напоминают пророчества. Никита Михалков процитировал несколько отрывков из этих записей, из которых следует, что время, отпущенное "братьям-славянам", почти истекло.

Удивительно, но ещё полтора века назад Ф.М. Достоевский описывал геополитические события, которые сегодня сбываются на наших глазах. Писатель видел главную угрозу нашей стране не на Западе и не на Востоке, а со стороны братских славянских народов. Он писал в своих дневниках 1877 года, что у России "никогда ещё не было таких ненавистников, завистников, клеветников".

С выдержками из дневников писателя познакомил зрителей передачи "Бесогон" её автор и ведущий кинорежиссёр Никита Михалков.

Достоевский писал, что историю извратят, а Россию-освободительницу выставят гнусным тираном, без которого братья-славяне давно освободились бы от турок "лишь своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки, не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их".

Писатель предрекал, что "целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России". Но при этом будут беспрестанно "заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё". Нужно отметить, что с момента написания этих дневников как раз прошло более века, и мы видим, как слова Достоевского сбываются на наших глазах.

А затем, писал великий знаток человеческой души, "братья-славяне" будут пытаться "спастись" от России, для чего "выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе". Далее у них появится конституционное управление, "парламенты, ответственные министры, ораторы, речи..." Всё это, по словам писателя, их будет "чрезвычайно утешать и восхищать".

Однако, когда придёт беда, все те, кто отрёкся от России, вновь прибегут за помощью к русским, уверял автор. И сегодня мы видим, что именно так всё и происходит: в очередь за российской вакциной выстроились все те, кто ещё 20 лет назад упивался собственной свободой.