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Время открывать банки: Путин призвал российский бизнес начать работу в Крыму
18 марта 2022, 03:05 • 20 • Политика
Российский бизнес, который начнет работать в Крыму, может рассчитывать на поддержку властей. Об этом Владимир Путин заявил 17 марта во время совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова. Глава государства добавил: сейчас появились новые возможности для развития предпринимательской деятельности в регионе. В Минэкономразвития заверили, что вся территория полуострова «готова к принятию активных инвестиций». По словам главы ведомства Максима Решетникова, рисков для работы бизнеса в Республике Крым и Севастополе нет. Между тем на совещании также обсуждались вопросы развития инфраструктурных проектов на полуострове и проблемы, связанные с водоснабжением.
Движение вперед
В начале совещания, которое прошло накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин предложил продлить госпрограмму по развитию полуострова до 2027 года. В перспективе она может быть пролонгирована до 2030-го. При этом президент призвал ускорить работу по конкретным инфраструктурным проектам. В частности, необходимо максимально оперативно завершить строительство восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида», уверен он. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что рабочее движение по последнему участку дороги будет запущено уже весной 2023 года.
Между тем правительство дополнительно выделит около 20 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог на полуострове, сообщил во время совещания вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом он напомнил, что «в прошлом году крымчане первыми вошли в первую пятерку в стране по объему и срокам реализации дорожного строительства». Сейчас 67% дорог в городских агломерациях уже приведено в нормативное состояние. В 2024 году этот показатель должен возрасти до 85%, заверил вице-премьер.
Совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
Фото: пресс-служба администрации президента/kremlin.ru
Постепенно на полуострове решается вопрос стабильного обеспечения местных жителей чистой водой, добавил Владимир Путин. По словам Марата Хуснуллина, дефицита качественной воды в Крыму сейчас нет. Более того, отпала необходимость в строительстве опреснительной установки для водоснабжения полуострова благодаря снятию блокады Северо-Крымского канала после начала спецоперации на Украине. Схема водоснабжения полуострова будет пересмотрена, поскольку в нее требуется интегрировать Северо-Крымский канал, уточнил Марат Хуснуллин.
— Оперативного решения требуют и другие инфраструктурные задачи, в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений, включая реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей. Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова, — добавил Владимир Путин.
За восемь лет в Крыму произошли серьезные изменения в плане развития инфраструктуры, рассказал член Совета Федерации от республики Сергей Цеков. Речь, по его словам, идет не только о появлении крупных проектов, таких как Крымский мост, трасса «Таврида» или новый терминал аэропорта в Симферополе. На полуострове также в несколько раз увеличилось количество мест в детсадах и активно осуществляется ремонт школ, отметил сенатор в беседе с «Известиями». Также решается вопрос с газификацией населенных пунктов. Ее уровень в Республике Крым к 2025 году будет повышен до 84,7%. К этому же времени должны быть газифицированы все населенные пункты, входящие в состав Севастополя.
Ответ на санкции
На развитии экономики Крыма неблагоприятно сказываются западные санкции, которые распространяются, к примеру, на банковский сектор и поставки ряда товаров, отметил Владимир Путин. После начала специальной военной операции на Украине в феврале этого года давление со стороны США, стран ЕС и их союзников лишь усилилось. Тем не менее президент уверен, что ограничения не только создают проблемы, но и открывают новые возможности.
— В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, — теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка, — заявил Владимир Путин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
При этом он отметил, что российские власти намерены всячески поддерживать предпринимательскую активность на полуострове, в частности, за счет расширения банковских и финансовых услуг.
— В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием — это Промсвязьбанк, он в принципе уже присутствует на полуострове, — должно уже начать работы в Крыму как можно быстрее и шире. Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть, — заявил Владимир Путин.
По его словам, это станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму и позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов РФ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что вся территория полуострова готова к принятию активных инвестиций.
— В нынешних условиях действительно территория Крыма и Севастополя стала привлекательной для многих структур, которые до этого оценивали риски, — теперь эти риски для работы в Крыму исчезли, это теперь не барьер. Поэтому компании готовы туда заходить, — сказал он.
Активизация внутренних инвестиционных процессов и создание благоприятных условий отечественным игрокам для их работы в Крыму остается важнейшей задачей в условиях продолжающихся санкционных ограничений в отношении российской экономики, считает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
— С учетом того, что в ближайшее время внешняя торговля России в целом будет ограничена, необходимы дополнительные усилия для развития межрегиональной торговли с участием Крыма. Наконец актуальными задачами остаются построение эффективной региональной банковской системы и регионального рынка телекоммуникационных услуг, которые будут интегрированы с Россией, — сказал он «Известиям».
По словам эксперта, в первое время после воссоединения Крыма с Россией его экономика пострадала, поскольку в 2014 году произошло обвальное уменьшение внешней торговли с полуостровом, было прервано транспортное сообщение с материком, наблюдались серьезные сбои в электро- и водоснабжении. С учетом того, что на тот момент она и так была в крайне запущенном состоянии, за последние восемь лет было много сделано для развития энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, констатировал он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— Крым достаточно легко и быстро адаптировался к новой социально-экономической ситуации, учитывая, что все эти годы полуостров находился под жестким давлением международных санкций. Также большие подвижки произошли в сфере развития туризма, — заметил Евгений Смирнов.
Однако эти достижения были возможны во многом за счет массивных трансферов из федерального бюджета, а валовой региональный продукт по-прежнему ниже среднего значения по РФ, добавил он. Многие цели в части социально-экономического развития, например, по развитию сельского хозяйства региона, так и остаются нереализованными, подытожил эксперт.
В этот же день Владимир Путин побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики позитивно оценили итоги недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. При этом они выразили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.
Также президенты обсудили различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Владимир Путин информировал коллегу о ходе переговоров представителей Москвы и Киева. Глава Турции, в свою очередь, выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в организации безопасного выхода судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря, отметила российская сторона по итогам беседы.
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