Время открывать банки: Путин призвал российский бизнес начать работу в Крыму

Российский бизнес, который начнет работать в Крыму, может рассчитывать на поддержку властей. Об этом Владимир Путин заявил 17 марта во время совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова. Глава государства добавил: сейчас появились новые возможности для развития предпринимательской деятельности в регионе. В Минэкономразвития заверили, что вся территория полуострова «готова к принятию активных инвестиций» . По словам главы ведомства Максима Решетникова, рисков для работы бизнеса в Республике Крым и Севастополе нет. Между тем на совещании также обсуждались вопросы развития инфраструктурных проектов на полуострове и проблемы, связанные с водоснабжением.

Движение вперед

В начале совещания, которое прошло накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин предложил продлить госпрограмму по развитию полуострова до 2027 года . В перспективе она может быть пролонгирована до 2030-го. При этом президент призвал ускорить работу по конкретным инфраструктурным проектам. В частности, необходимо максимально оперативно завершить строительство восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида» , уверен он. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что рабочее движение по последнему участку дороги будет запущено уже весной 2023 года .

Между тем правительство дополнительно выделит около 20 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог на полуострове , сообщил во время совещания вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом он напомнил, что «в прошлом году крымчане первыми вошли в первую пятерку в стране по объему и срокам реализации дорожного строительства». Сейчас 67% дорог в городских агломерациях уже приведено в нормативное состояние. В 2024 году этот показатель должен возрасти до 85%, заверил вице-премьер.

Совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя Фото: пресс-служба администрации президента/kremlin.ru

Постепенно на полуострове решается вопрос стабильного обеспечения местных жителей чистой водой , добавил Владимир Путин. По словам Марата Хуснуллина, дефицита качественной воды в Крыму сейчас нет. Более того, отпала необходимость в строительстве опреснительной установки для водоснабжения полуострова благодаря снятию блокады Северо-Крымского канала после начала спецоперации на Украине . Схема водоснабжения полуострова будет пересмотрена, поскольку в нее требуется интегрировать Северо-Крымский канал, уточнил Марат Хуснуллин.

— Оперативного решения требуют и другие инфраструктурные задачи, в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений, включая реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей. Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова, — добавил Владимир Путин.

За восемь лет в Крыму произошли серьезные изменения в плане развития инфраструктуры, рассказал член Совета Федерации от республики Сергей Цеков . Речь, по его словам, идет не только о появлении крупных проектов, таких как Крымский мост, трасса «Таврида» или новый терминал аэропорта в Симферополе. На полуострове также в несколько раз увеличилось количество мест в детсадах и активно осуществляется ремонт школ, отметил сенатор в беседе с «Известиями». Также решается вопрос с газификацией населенных пунктов. Ее уровень в Республике Крым к 2025 году будет повышен до 84,7%. К этому же времени должны быть газифицированы все населенные пункты, входящие в состав Севастополя.

Ответ на санкции

На развитии экономики Крыма неблагоприятно сказываются западные санкции, которые распространяются, к примеру, на банковский сектор и поставки ряда товаров , отметил Владимир Путин. После начала специальной военной операции на Украине в феврале этого года давление со стороны США, стран ЕС и их союзников лишь усилилось. Тем не менее президент уверен, что ограничения не только создают проблемы, но и открывают новые возможности.

— В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, — теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить , включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка, — заявил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом он отметил, что российские власти намерены всячески поддерживать предпринимательскую активность на полуострове, в частности, за счет расширения банковских и финансовых услуг.

— В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием — это Промсвязьбанк, он в принципе уже присутствует на полуострове, — должно уже начать работы в Крыму как можно быстрее и шире . Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть, — заявил Владимир Путин.

По его словам, это станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму и позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов РФ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что вся территория полуострова готова к принятию активных инвестиций.

— В нынешних условиях действительно территория Крыма и Севастополя стала привлекательной для многих структур, которые до этого оценивали риски , — теперь эти риски для работы в Крыму исчезли, это теперь не барьер. Поэтому компании готовы туда заходить, — сказал он.

Активизация внутренних инвестиционных процессов и создание благоприятных условий отечественным игрокам для их работы в Крыму остается важнейшей задачей в условиях продолжающихся санкционных ограничений в отношении российской экономики, считает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

— С учетом того, что в ближайшее время внешняя торговля России в целом будет ограничена, необходимы дополнительные усилия для развития межрегиональной торговли с участием Крыма . Наконец актуальными задачами остаются построение эффективной региональной банковской системы и регионального рынка телекоммуникационных услуг, которые будут интегрированы с Россией, — сказал он «Известиям».

По словам эксперта, в первое время после воссоединения Крыма с Россией его экономика пострадала, поскольку в 2014 году произошло обвальное уменьшение внешней торговли с полуостровом, было прервано транспортное сообщение с материком, наблюдались серьезные сбои в электро- и водоснабжении. С учетом того, что на тот момент она и так была в крайне запущенном состоянии, за последние восемь лет было много сделано для развития энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, констатировал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Крым достаточно легко и быстро адаптировался к новой социально-экономической ситуации, учитывая, что все эти годы полуостров находился под жестким давлением международных санкций . Также большие подвижки произошли в сфере развития туризма, — заметил Евгений Смирнов.

Однако эти достижения были возможны во многом за счет массивных трансферов из федерального бюджета, а валовой региональный продукт по-прежнему ниже среднего значения по РФ, добавил он. Многие цели в части социально-экономического развития, например, по развитию сельского хозяйства региона, так и остаются нереализованными, подытожил эксперт.

В этот же день Владимир Путин побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом . Политики позитивно оценили итоги недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. При этом они выразили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества , включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере, сообщили в пресс-службе Кремля.