«Время ограничено»: в Таиланде сомневаются в успешности операции по спасению 12 детей и их тренера из пещеры

Время, которым спасатели располагают для успешной эвакуации заблокированных в пещере детей, ограничено. Об этом заявили в штабе спасательной операции. На севере Таиланда 12 подростков и их тренер уже две недели заперты в многокилометровой пещере, вход в которую затоплен из-за муссонных дождей. Также стало известно, что в естественном тоннеле погиб опытный аквалангист, который на добровольных началах помогал спасателям. В этой связи подводный план эвакуации детей видится нереалистичным — путь от места, где находятся подростки, до выхода у опытных дайверов занимает около шести часов. Второй сценарий — бурение скважин — также пока не приносит результатов.

Время на вызволение 12 подростков, заблокированных в пещере Таиланда вместе с тренером, ограничено. Об этом на пресс-конференции сообщил командир одного из подразделений морских сил страны, привлечённого к спасательной операции.

«В самом начале мы полагали, что сможем поддерживать жизнь детей в течение долгого периода времени, однако в последнее время ситуация изменилась. Время ограничено», — заявил он.

При этом офицер не уточнил причины, по которым спасатели оказались ограничены во времени.

Также в пятницу, 6 июля, стало известно о гибели одного из дайверов, бывшего военнослужащего Морских сил Таиланда, который в качестве добровольца принимал участие в спасательной операции. Сообщается, что мужчина скончался из-за недостатка кислорода, когда находился под водой.

Участники операции отмечают, что волонтёр «потерял ориентацию в пространстве», возвращаясь из зала пещеры, где находятся дети.

Юношеская футбольная команда, в составе которой были 12 подростков, и их тренер зашли в пещеру на севере Таиланда 23 июня. Однако из-за наводнения, вызванного ливнями, выходы из пещеры, протяжённость которой составляет около десяти километров, оказались затоплены.

В итоге детей и их наставника удалось обнаружить в пяти километрах от входа спустя десять дней. К месту их пребывания доставили еду, чистую воду, медикаменты и предметы первой необходимости.

«Очень сложный процесс»

Тогда же спасательные службы начали откачивать воду из тоннеля, однако из-за того, что муссонные ливни в регионе продолжаются, эти работы не дают существенных результатов, рассказал губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Даже после того, как насос откачивал воду в течение нескольких дней, её уровень практически не понизился. Пока нет оснований полагать, что эта мера принесёт плоды и в дальнейшем.

Сейчас чиновники рассматривают два сценария спасательной операции.

Во-первых, предлагается обучить подростков и тренера базовым навыкам дайвинга, чтобы те при помощи профессионалов смогли покинуть затопленную пещеру.

«Мы пока не можем определить точную дату вывода детей на поверхность. Это очень сложный процесс, который потребует времени, прежде всего для того, чтобы дать возможность спасённым восстановить силы и приобрести первые навыки подводного плавания с аквалангом», — рассказал губернатор.

Также отмечается, что у опытных дайверов путь от входа в пещеру до места нахождения детей занимает более шести часов.

Преодоление многокилометрового маршрута через пещеру под водой при нулевой видимости может оказаться слишком сложной задачей для необученных подростков, заявил ранее сертифицированный инструктор по подводному плаванию в Таиланде Клаус Расмузен, который помогал в организации спасательных работ. После гибели профессионального аквалангиста спасатели всё больше сомневаются в успехе этого плана.

Второй возможный путь спасения детей — через специально пробуренные шахты. Специалисты уже наметили 13 мест, где планировалось сделать отверстия. Три из них уже пробурили, причём глубина одной шахты — около 400 метров. Однако добраться до необходимого места пока не удалось.

Свою помощь властям Таиланда предложила бурильная компания Boring, принадлежащая Илону Маску. Сообщается, что она может предоставить оборудование для откачки воды и мощные энергобатареи.

При этом британские специалисты отмечают, что подростки заблокированы в довольно тесном пространстве, а потому любая попытка бурения может быть опасной.

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© Thai NavySEAL

Губернатор провинции отмечал, что одновременно спасти 13 человек не удастся из-за их состояния. Более того, как уже сообщалось, чиновники опасаются повышения уровня воды в пещере из-за сильных дождей.

Также специалисты предлагали и третий сценарий — ждать, когда понизится уровень воды. Этот путь представлялся наиболее безопасным, хотя и предполагал, что подростки и тренер будут жить в пещере несколько месяцев. Для этого к месту пребывания команды доставили продукты и медикаменты на 4 месяца. Однако после заявления спасателей о том, что они ограничены во времени, данный сценарий, скорее всего, больше не будет рассматриваться.

Спрашивают о ЧМ

Спасатели отмечают, что подростки истощены, но в целом чувствуют себя удовлетворительно. За их состоянием следят медики военно-морских сил. Также в пещеру проводится интернет-кабель, чтобы дети могли быть на связи с родителями. Один из спасателей рассказал, что они часто улыбаются и постоянно спрашивают о чемпионате мира.

© Thai Navy Seal/Handout via REUTERS

Родственники тренера рассказали, что прежде он был буддистским монахом и может медитировать в течение целого часа. Возможно, благодаря этим навыкам тренер и его подопечные смогли сохранить присутствие духа в ожидании помощи.

Спасателям Таиланда оказывают поддержку представители других государств. Ранее губернатор поблагодарил за помощь Россию, США, Великобританию, Китай, Бельгию, Японию, Лаос и Израиль.